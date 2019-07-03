2019-07-03T17:15:05+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования семье погибшего брянского моряка

Пост появился в социальных сетях главы региона
Мария Дедкова
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Во время ЧП погибли 14 моряков-подводников.Во время ЧП погибли 14 моряков-подводников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшего брянского моряка Дмитрия Соловьева.

- Среди погибших членов экипажа был наш земляк, уроженец города Почепа Дмитрий Александрович Соловьев, капитан II ранга, - пишут в социальных сетях глава региона. - Приношу глубокие соболезнования семье Дмитрия Александровича Соловьева. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, как настоящий патриот своего Отечества. Вечная память всем погибшим.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз направил телеграммы с соболезнованиями родителям и супруге нашего земляка.

Напомним, 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России, произошел пожар. Во время ЧП погибли 14 моряков-подводников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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