В Брянскэнерго стартовал трудовой сезон студотрядов – 2019

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» Брянскэнерго_Студотрядыоткрылся шестой сезон студенческих энергетических отрядов (СЭО). Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло в Брянском районе электрических сетей (РЭС) филиала, который является пилотным проектом по цифровизации сетей энергопредприятия.

На производственных объектах Брянскэнерго под руководством опытных наставников будут трудиться студенческие отряды «Синергия 32», «Синергия 32 », «Импульс» и «Точка опоры». В первый отряд вошли 11 студентов ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», во второй – 11 студентов ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, в третий – 5 студентов ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум», в четвертый 4 студента Клинцовского индустриально-педагогического колледжа (студенты этого учебного заведения впервые будут работать на объектах Брянскэнерго).

С началом трудовой смены студентов поздравил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим. В своем выступлении он отметил, что работа в филиале для ребят – хорошая возможность узнать профессию энергетика «изнутри», на практике применить теоретические знания, полученные во время обучения в образовательных учреждениях. Он отметил, что многие ребята, которые в прошлые годы были членами СЭО, сейчас являются сотрудниками филиала. Яркий тому пример – инженер Восточного участка отдела метрологии и качества электроэнергии Юрий Мамеев, который в прошлом году был командиром СЭО «Ночной дозор». Он торжественно передал флаг стройотрядов Брянскэнерго командиру СЭО «Синергия 32» Николаю Потугину.

С открытием студенческих отрядов – 2019 ребят также поздравил руководитель Брянского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Виктор Кузнецов. Далее членам СЭО продемонстрировали работу квадрокоптеров, которые в этом году закуплены в Брянскэнерго. Затем студентам был продемонстрирован тепловизор, который энергетики активно используют в своей работе. Ребят ознакомили с работой диспетчерского пункта в Брянском РЭС и провели экскурсию на ПС 110/6 кВ Мичуринская.

Постигать азы энергетических профессий студотрядовцы будут в 12 РЭС и в службе подстанций в городе Брянске. Они будут участвовать в плановых осмотрах воздушных линий и трансформаторных подстанций 10/04 кВ, в расчистке просек (уборка порубочных остатков) и выполнении строительных работ по исполнению договоров технологического присоединения, а также в работах по обновлению диспетчерских наименований, съемке показаний приборов учета, занесении данных в программу SAP, составлении актов бездоговорного и безучетного потребления в районах с большими потерями электроэнергии.

Прежде чем приступить к выполнению трудовых обязанностей, ребята пройдут инструктажи по гражданской обороне и охране труда. Кроме того, для них организовано обучение по ускоренному курсу по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» с получением или подтверждением 2 и 3 групп по электробезопасности, которые были присвоены им в учебном заведении. Все бойцы обеспечены специальной одеждой и средствами защиты. Со студентами заключены трудовые договоры с оформлением трудовых книжек, им будет выплачиваться заработная плата.

По словам начальника управления по работе с персоналом Брянскэнерго Анны Грибовой, для ребят работа на объектах филиала - возможность постичь азы профессии на практике, проявить себя. Для Брянскэнерго, как работодателя, - это возможность присмотреться к будущим выпускникам энергетических учебных заведений с целью дальнейшего трудоустройства на предприятие самых талантливых и перспективных студентов.