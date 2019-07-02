Брянскэнерго восстанавливает энергоснабжение потребителей Брянской области

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливают энергоснабжение потребителей Брянской области, нарушенное в результате циклона, сопровождающегося шквалистым ветром с грозами, который прошел по территории Брянской области 1 июля 2019 года.

Ремонтные бригады Брянскэнерго в кратчайшие сроки восстановили энергоснабжение большинства пострадавших от непогоды районов ночью, 2 июля. По данным на 8.00 в зоне отключения находятся 55 ТП, 23 населенных пункта в Климовском, Злынковском и Почепском районах Брянской области. В настоящее время наблюдаются локальные перебои в энергоснабжении. Энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

Координирует восстановительные работы специально созданный штаб под руководством главного инженера Федора Капшукова.