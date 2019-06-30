2019-07-01T11:35:43+03:00
Общество

Брянская область вновь стала объединяющим центром для представителей бывших республик Советского Союза

На Партизанской поляне прошли торжества, посвященные Дню партизан и подпольщиков и юбилейному фестивалю «Славянское единство»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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29 июня Партизанская поляна объединила всех, кто помнит, чтит и бережет память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Партизанское братство и славянский хоровод объединили участников торжеств в честь 50-летия международного фестиваля «Славянское единство» и Дня партизан и подпольщиков.

Участниками торжеств стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, народный артист СССР Василий Лановой, Герой Советского Союза Иван Кашин, руководители делегаций Гомельской области и города Минска, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, депутаты Госдумы, руководители силовых структур Брянской области, заместители губернатора Брянской области и заместители председателя Брянской областной Думы, руководители Брянска, представители Брянской Епархии, руководители федеральных территориальных органов исполнительных органов государственной власти в Брянской области.

- Дорогие ветераны! Уважаемые гости! Земляки! Сегодня мы собрались с вами на священном месте - Партизанской поляне, - обратился к участникам торжеств губернатор Александр Богомаз. - Месте, где был дан старт началу партизанского движения сопротивления на Брянской земле. Здесь плечом к плечу сражались с врагом русские, белорусы, украинцы, молдаване, гагаузы, армяне, грузины и многие-многие другие национальности. Все они были большой семьей, единым народом, готовым умереть ради родной земли. День партизан и подпольщиков, 29 июня, выбран неслучайно. Именно в этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома, которая предписывала «создавать партизанские отряды и диверсионные группы для разжигания партизанской борьбы всюду и везде, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу». Сегодня, десятки лет спустя, Брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Этой благородной миссии служит и фестиваль «Славянское единство», которому исполняется 50 лет.

Продолжила торжественный митинг концертная программа творческих коллективов Брянской области и регионов Республики Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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