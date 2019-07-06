В Брянске отметят День семьи, любви и верности

В Брянске 7 июля отметят День семьи, любви и верности. В городе впервые пройдет большой семейный праздник, который объединит сразу два фестиваля.

В 11.00 на летней эстраде парка имени 1000-летия Брянска начнется VI городской фестиваль народной православной культуры "Праздник Петра и Февронии".

- В программе фестиваля: выступление ведущих творческих коллективов города Брянска, народные песни, различные старинные семейные обряды, которые будут воссозданы очень близко к исторической действительности, - уточнили в мэрии. - Здесь же, одновременно с фольклорным фестивалем, пройдет ежегодный "Парад колясок и не только". Жюри выберет лучшие образы среди детских, прогулочных и игрушечных колясок. Тема нынешнего парада колясок - Год театра.

На семейном празднике будут работать торговые ряды, а также "Библиогородок". 11 детских библиотек нашего города представят свои тематические площадки с книгами, тематически связанными с семьей. Пройдут мастер-классы по народным ремеслам.

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