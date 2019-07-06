Брянскому ОМОНу исполнилось 26 лет

6 июня отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Брянской области отмечает 26-ю годовщину со дня образования.

Брянский ОМОН образован 6 июля 1993 года. За всю историю отряда больше 500 сотрудников награждены государственными и ведомственными наградами: 2 – орденом "За личное мужество", 28 – орденом Мужества, из которых 3 – дважды, 5 – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I-й степени", 42 – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II-й степени", 125 – медалью "За отвагу", 115 – медалью "За отличие в охране общественного порядка".

При выполнении служебных обязанностей погибли шесть бойцов ОМОН: сержант милиции Борис Тарасенко, старший сержант милиции Игорь Егоров, старший сержант милиции Владимир Ходырев, прапорщик милиции Сергей Глявин, старший лейтенант милиции Игорь Марченков, прапорщик милиции Михаил Антоновский.

В честь праздника в подразделении прошло торжественное построение.

- Благодарю весь личный состав за добросовестную службу, профессионализм и постоянную готовность исполнить свой служебный долг, - поздравил бойцов начальник Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Олег Набока. - Желаю всегда возвращаться домой к своим родным и близким.

Собравшиеся почтили минутой молчания память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к их мемориалу.

Затем отличившимся сотрудникам ОМОН были присвоили очередные звания и вручили ведомственные награды и почетные грамоты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».