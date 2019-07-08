2019-07-08T16:33:33+03:00
Общество

Парад колясок в Брянске-2019: Русалочка, Кот в сапогах и Буратино

Парад-колясок в Брянске-2019 посвятили Году театра
Марина АНТОНОВА
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В этом году победила семья Дамашкевич. Фото: Александра КОНОВАЛОВА.В этом году победила семья Дамашкевич. Фото: Александра КОНОВАЛОВА.
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Парад колясок-2019 в Брянске прошел на Кургане Бессмертия в воскресенье, 7 июля. Праздник посвятили Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. В этом году в фестивале участвовала 21 семья. Они изготовили из колясок, самокатов и велосипедов сказочные образы, которые можно увидеть в театральных постановках. В этом году фестиваль был посвящен Году театра.

Первое место занял образ диснеевской Русалочки. Его смастерила семья Дамашкевич. Коляска была выполнена в виде ракушки, в ней сидела маленькая Ариэль. Папа преобразился в морского правителя, а мама переоделась русалкой. Второе место на конкурсе занял образ из сказки «Кот в сапогах». Коляска была выполнена в виде ветряной мельницы. А третье место досталось «Шахерезаде» с коляской в виде замка.

В номинации «Сам себе водитель» выиграла семейная композиция «Золотой ключик». Детский велосипед превратился в черепаху Тортиллу, дети – в Буратино, Мальвину и Артемона. Глава семейства предстал в образе Карабаса, а мама стала Лисой-Алисой.

По традиции жюри отметило постоянных участников фестиваля. Победители и призеры получили ценные подарки от спонсоров. Грамоты вручал знаменитый брянский самбист Артем Осипенко.

Первое место в номинации "Сам себе водитель" заняла семья Будаевых. Фото: Александра КОНОВАЛОВА.

Первое место в номинации "Сам себе водитель" заняла семья Будаевых. Фото: Александра КОНОВАЛОВА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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