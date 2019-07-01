2019-07-01T16:44:45+03:00
Ростелеком

Облако «Ростелекома» связало офисы «Абамет» в единое цифровое пространство

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Ресурсы облачной платформы «Ростелекома» помогают клиентам оперативно развернуть новые сервисы, подключить дополнительные мощности и обеспечить защиту информации в соответствии с российским законодательствомРесурсы облачной платформы «Ростелекома» помогают клиентам оперативно развернуть новые сервисы, подключить дополнительные мощности и обеспечить защиту информации в соответствии с российским законодательством
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«Ростелеком» завершил первый этап проекта по организации услуги «Виртуальный ЦОД» для компании «Абамет» – крупного поставщика металлообрабатывающего оборудования для машиностроительной индустрии России.

Цифровой провайдер предоставил заказчику в аренду вычислительные ресурсы для развертывания корпоративной инфраструктуры – ERP/CRM-систем и бухгалтерии на 1С. Компания также обеспечила виртуальную настройку и тестирование корпоративной телекоммуникационной сети клиента.

Особенность проекта заключается в том, что инфраструктура 10 филиалов клиента, включая центральный офис в Москве, построена по разному принципу, на различном оборудовании и с ERP/CRM-системами от разных производителей. Поэтому специалистам «Ростелекома» пришлось решать задачу версионной несовместимости IT-систем, создав программный код для их синхронизации. Также была построена новая IT-платформа, что позволило обеспечить выравнивание нагрузки с помощью автоматического направления пользователей на менее загруженные серверы.

Благодаря услуге «Виртуальный ЦОД» клиент решил основную задачу: оптимизировал капитальные затраты и перевел их в операционные. Облачное решение позволяет заказчику потреблять и платить только за необходимые ресурсы. Не нужно содержать, модернизировать и амортизировать «железо».

Александр Александров, глава ИТ-департамента компании «Абамет»: «Мы получили масштабируемую, универсальную и удобную платформу, которая обеспечивает безотказную работу телекоммуникационного и серверного оборудования. Инженеры «Ростелекома» разработали решение для удаленной работы наших пользователей с серверами. Кроме того, были проведены сетевые настройки с целью оптимизации трафика. С помощью сервиса «Ростелекома» мы устранили одну из главных проблем IT-архитектуры нашей компании –зависимость от расположения оборудования в территориально распределенных филиалах. Теперь все необходимые нам мощности находятся в облаке. За их сохранностью, работоспособностью, вентиляцией и охлаждением следят специалисты цифрового провайдера».

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Виртуальный ЦОД – это технологический аутсорсинг, с помощью которого наши заказчики получают готовую услугу. Хранить данные в Центре обработки данных − экономически выгодно, безопасно и удобно. ЦОД обеспечивает бесперебойное функционирование IT-инфраструктуры заказчика. Ресурсы облачной платформы «Ростелекома» помогают клиентам оперативно развернуть новые сервисы, подключить дополнительные мощности и обеспечить защиту информации в соответствии с российским законодательством».

В рамках второго этапа проекта будет реализован постепенный переход региональных бухгалтерских подразделений клиента на мощности облака с дальнейшим его расширением. В ходе третьего этапа планируется объединение всех филиалов и структур заказчика в единую защищенную сеть, что позволит повысить безопасность внутреннего трафика и документооборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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