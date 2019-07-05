Александр Богомаз: "Оптимизм, вера в себя, любовь к своей стране и стремление сделать родной край лучше стали главной движущей силой всех, кто вносил и вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего региона"

Весь зал почтил память погибших моряков-подводников, уроженцев Брянской области, капитана II ранга ВМФ России Дмитрия Александровича Соловьева и капитана I ранга ВМФ России Сергея Петровича Данильченко. Сегодня, 5 июля, Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Дмитрию Соловьеву звания Герой России и о награждении Орденом Мужества Сергея Данильченко, посмертно. Наши земляки навсегда останутся в памяти, как истинные патриоты своей Родины, Герои Отечества.

С приветственными словами к собравшимся обратился губернатор Александр Богомаз:

— Дорогие земляки! Уважаемые гости, братья белорусы, сегодня мы вместе с вами отмечаем наш общий праздник - 75 лет со дня образования Брянской области. Рожденная в годы Великой Отечественной войны за 75 лет наша Брянская область, как и вся страна, претерпела огромные перемены, пережила непростые испытания, из которых каждый раз выходила, обретая силы, новые возможности и перспективы. А ее судьбу и характер определили мужественные, целеустремленные, беззаветно любящие свою малую родину люди. Оптимизм, вера в себя, любовь к своей стране и стремление сделать родной край лучше стали главной движущей силой всех, кто вносил и вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего региона. Я хочу всем сказать огромное спасибо за эту работу, спасибо вам, жители Брянщины. С юбилеем!

Торжественное собрание завершилось концертной программой с участием лучших творческих коллективов Брянщины. Праздничные мероприятия в юбилей Брянской области продолжатся работой интерактивных площадок на Славянской площади, театрализованным юбилейным представлением, выставкой-презентацией городов и районов Брянской области "Трудом и подвигом прославлен Брянский край", концертной программой лучших творческих коллективов и исполнителей городов и районов Брянской области - победителей областного фестиваля-конкурса "Трудом и подвигом прославлен Брянский край", концертом Брянского губернаторского симфонического оркестра и ведущих солистов Москвы и Брянска, концертом заслуженного артиста России Дениса Майданова.

Завершатся праздничные мероприятия лазерным шоу и красочным фейерверком на Кургане Бессмертия.

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