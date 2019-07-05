Губернатор Брянской области провел встречу с заместителем полномочного представителя президента России

Состоялась встреча губернатора Александра Богомаза и заместителя полномочного представителя президента в ЦФО России Мурата Зязикова.

Мурат Зязиков прибыл в Брянскую область в рамках рабочей поездки. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию образования Брянской области. Также Мурат Зязиков провел прием граждан в приемной президента РФ в Брянской области.

В ходе разговора Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами. Сегодня это высокоразвитый во всех сферах регион. Мурат Зязиков отметил, что руководство ЦФО, и в частности полномочный представитель президента Игорь Щеголев, высоко оценивают инициативу руководства региона по выделению жилья врачам.

Также в ходе встречи Мурат Зязиков с положительной стороны отметил работу приемной президента РФ в Брянской области, он подчеркнул, что все обращения граждан рассматриваются, жители получают исчерпывающие ответы:

- Задача власти, и в этом Брянская область отличается в лучшую сторону, - слышать людей. По каждому конкретному вопросу люди получают помощь, ставятся конкретные сроки исполнения, назначаются ответственные.