2019-07-06T12:30:20+03:00
Общество

Губернатор Брянской области провел встречу с заместителем полномочного представителя президента России

Речь шла о социально-экономическом развитии региона
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Мурат Зязиков прибыл в Брянскую область с рабочей поездкой.Мурат Зязиков прибыл в Брянскую область с рабочей поездкой.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Состоялась встреча губернатора Александра Богомаза и заместителя полномочного представителя президента в ЦФО России Мурата Зязикова.

Мурат Зязиков прибыл в Брянскую область в рамках рабочей поездки. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию образования Брянской области. Также Мурат Зязиков провел прием граждан в приемной президента РФ в Брянской области.

В ходе разговора Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами. Сегодня это высокоразвитый во всех сферах регион. Мурат Зязиков отметил, что руководство ЦФО, и в частности полномочный представитель президента Игорь Щеголев, высоко оценивают инициативу руководства региона по выделению жилья врачам.

Также в ходе встречи Мурат Зязиков с положительной стороны отметил работу приемной президента РФ в Брянской области, он подчеркнул, что все обращения граждан рассматриваются, жители получают исчерпывающие ответы:

- Задача власти, и в этом Брянская область отличается в лучшую сторону, - слышать людей. По каждому конкретному вопросу люди получают помощь, ставятся конкретные сроки исполнения, назначаются ответственные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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