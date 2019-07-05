В Брянске после реконструкции открыли Первомайский мост

В Брянске торжественно открыли движение по Первомайскому мосту. Церемония прошла днем в пятницу, 5 июля. Сначала по мосту проехали пять КамАЗов, автокран, колонна из микроавтобусов и легковых автомобилей. За руль первого грузовика сел брянский губернатор Александр Богомаз. После этого по мосту пустили обычные машины, которым пришлось постоять немного в пробке.

Открытие моста приурочили к празднованию 75-летия Брянской области. С этого события начались торжества в Брянске. Строители старались успеть все работы на мосту до этой даты. Но ремонт продолжится под переправой.

Строители заасфальтировали мост, установили пешеходное ограждение, барьеры, фонари и контактную сеть для троллейбусов.

На реконструкцию старой части Первомайского моста потратили порядка 300 миллионов рублей. Работы начали в июне прошлого года. В этом году деньги на ремонт, около 180 миллионов рублей, выделили в рамках национального проекта.

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