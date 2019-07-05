ООО «БрянскЭлектро»: очередное испытание непогодой пройдено успешно

В ночь с 1 июля на 2 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки в виде дождя и града, сопровождающиеся сильным, шквальным ветром и грозой) произошли массовые технологические нарушения в электроснабжении потребителей г. Брянска и Брянской области.

Всего по Филиалу ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск было зафиксировано 341 технологическое нарушение, из которых – 38 в сетях 6-10 кВ и 303 - в сетях 0,4 кВ. Под отключение попало около 700 трансформаторных подстанций.

Последствия непогоды.

Отключения проходили по движению грозового фронта Красная Гора – Новозыбков – Клинцы – Почеп - Стародуб – Трубчевск – Суземка – Брасово – Севск и затронули 16 населенных пунктов Брянской области, обслуживаемых Филиалом. К уже перечисленным районам, где произошли технологические нарушения, добавились Выгоничи, Климово, Комаричи, Любохна, Б.Березка, Кокаревка, Белые Берега, Бежицкий район г.Брянск.

Основные причины отключений – воздействие ветровых нагрузок и падение ветвей и целых деревьев на линии электропередач.

Повреждения линий электропередач после непогоды.

В Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск был развернут оперативный штаб по контролю за состоянием электроснабжения потребителей г. Брянска и Брянской области, а предприятие функционировало в режиме «Повышенная готовность». Общее руководство проведением аварийно-восстановительных работ осуществляли технический директор – главный инженер Филиала Шульпенкова Т.В., её заместитель – Шульпенков Т.Г., начальник Центра управления сетями Чекмарев С.Н. и его заместитель – Локес А.С.

Постоянно на дежурстве в Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск находится 39 оперативно-ремонтных выездных бригад, численностью 78 человек и 39 единиц техники. Во время внештатной ситуации с отключениями в ночь с 1.07.2019 на 2.07.2019 для оперативного восстановления электроснабжения потребителей было дополнительно привлечено 25 аварийно-восстановительных бригад, численностью 99 человек и 24 единицы техники. В общей сложности с 1 по 2 июля технологические нарушения устранялись 64 бригадами, численностью 177 человек и 63 единицы техники.

Устранение последствий непогоды сотрудниками ООО «БрянскЭлектро».

Оперативное управление бригадами осуществляли 4 диспетчера Центра управления сетями Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.

С 1 по 2 июля специалисты call-центра приняли 3131 звонок и направили на исполнение 274 аварийных заявок от организаций и населения.

Полностью последствия технологических нарушений в сетях 6-10кВ были устранены 02.07.2019. в 15-00.

В 17-25 было устранено последнее технологическое нарушение в сетях 6-10кВ в г. Трубчевск.

По результатам анализа произошедших отключений Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск разработаны следующие мероприятия по улучшению надежности электроснабжения потребителей.

В г. Почеп:

Совместно с администрацией Почепского района запланирована обрезка ветвей деревьев ф.1010 ПС Почеп, в том числе вырубка ветвей, находящихся вне охранных зон воздушных линий и угрожающих падением на линии электропередачи.

В п. Белые Берега планируется:

Экстремальные погодные условия не помешали коллективу Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск восстановить в нормативные сроки электроснабжение всех потребителей. В очередной раз сотрудники доказали свой профессионализм в оперативном устранении технологических нарушений.