75-летие Брянской области 5 июля 2019: где ограничат движение
В Брянске ограничат движение на 75-летие Брянской области 5 июля 2019 года. Парковаться запретили еще накануне на центральных улицах. До самого вечера в пятницу, 5 июля, по ним нельзя будет проехать.
Где ограничат движение на 75-летие Брянской области 5 июля:
Славянская площадь:
- улица Энергетическая от улицы Горького до улицы Калининадо 22.00 5 июля
- бульвар Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса до 24.00 5 июля
- улица Карла Маркса до 24.00 5 июля
- у концертного зала «Дружба» со стороны улицы Горького. Также закрыли въезд на Набережную со стороны дома №76 на улице Калинина до 24.00 5 июля
- улица Луначарского от улицы Горького до улицы Фокина до 22.00 5 июля
- улица Калинина от улицы Горького до улицы Фокина с 14.00 до 22.00 5 июля
До 22.00 нельзя будет парковаться вдоль улицы Калинина от улицы Горького до дома №94.
Курган Бессмертия:
Накануне праздника запретили парковку у площади Воинской славы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
С 18.00 до 24.00 5 июля будут закрыты:
- улица Дуки от улицы Малыгина до улицы Крахмалева
- улица Бежицкая от улицы Крахмалева до улицы Горбатова.
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ИСТОЧНИК KP.RU