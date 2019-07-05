75-летие Брянской области 5 июля 2019: где ограничат движение

В Брянске ограничат движение на 75-летие Брянской области 5 июля 2019 года. Парковаться запретили еще накануне на центральных улицах. До самого вечера в пятницу, 5 июля, по ним нельзя будет проехать.

Где ограничат движение на 75-летие Брянской области 5 июля:

Славянская площадь:

- улица Энергетическая от улицы Горького до улицы Калининадо 22.00 5 июля

- бульвар Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса до 24.00 5 июля

- улица Карла Маркса до 24.00 5 июля

- у концертного зала «Дружба» со стороны улицы Горького. Также закрыли въезд на Набережную со стороны дома №76 на улице Калинина до 24.00 5 июля

- улица Луначарского от улицы Горького до улицы Фокина до 22.00 5 июля

- улица Калинина от улицы Горького до улицы Фокина с 14.00 до 22.00 5 июля

До 22.00 нельзя будет парковаться вдоль улицы Калинина от улицы Горького до дома №94.

Курган Бессмертия:

Накануне праздника запретили парковку у площади Воинской славы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С 18.00 до 24.00 5 июля будут закрыты:

- улица Дуки от улицы Малыгина до улицы Крахмалева

- улица Бежицкая от улицы Крахмалева до улицы Горбатова.

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