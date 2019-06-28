2019-07-01T13:31:17+03:00
Экономика

XI Спартакиада завершилась победой кировских энергетиков Россети Центр и Приволжье

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Всего было разыграно 7 комплектов наград: в волейболе, мини-футболе, шахматам, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, а также общекомандном зачетеВсего было разыграно 7 комплектов наград: в волейболе, мини-футболе, шахматам, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, а также общекомандном зачете
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28 июня состоялось торжественное закрытие XI Летней Спартакиады Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. В течение двух дней более 500 спортсменов-энергетиков боролись за звание сильнейших.

Всего было разыграно 7 комплектов наград: в волейболе, мини-футболе, шахматам, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, а также общекомандном зачете.

В итоге общекомандное первенство Летней Спартакиады 2019 года завоевала команда Кировэнерго. Кубок за второе место увезли с собой коллеги из Удмуртэнерго. Бронзовыми призерами спортивных игр стали представители Белгородэнерго.

В общекомандном зачете по легкой атлетике первую ступень пьедестала заняли спортсмены Удмуртэнерго. Второе место – у команды Кировэнерго, третье – у Рязаньэнерго.

Вобщекомандном зачете по плаванию пальму первенства завоевали пловцы Белгородэнерго, серебро взяли Нижновэнерго, а бронзу - тульские энергетики.

Победительницей соревнований по шахматам среди женщин стала представитель команды Удмуртэнерго, второе место заняла энергетик из Ярэнерго, на третьем - Кировэнерго. Среди мужчин места распределились – на первом месте Удмуртэнерго, на втором – Нижновэнерго, на третьем – Ярэнерго.

В мини-футболе на высшей ступени пьедестала почета разместилась команда Рязаньэнерго. За ними энергетики кировского филиала компании, третье почетное место у Ярэнерго.

В напряженной борьбе по волейболу победила команда Удмуртэнерго, которая вырвала победу у коллег из Смоленскэнерго. Замкнула тройку лидеров по волейболу команда Кировэнерго.

Состязания по настольному теннису в парном разряде закончились уверенной победой представителей Удмуртии. Навтором месте спортсмены Белгородэнерго, на третьем представители Калугаэнерго.

С приветственными словами к победителям и участникам обратился и.о. первого заместителя генерального директора – директора по развитию Россети Центр иРоссети Центр и Приволжье Виталий Акуличев. Он поздравил участников с хорошими результатами и пожелал им дальнейших успехов и новых рекордов. В торжественной церемонии награждения победителей также принял участие председатель первичной профсоюзной организации Россети Центр Виктор Аблёзгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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