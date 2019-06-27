2019-06-27T15:15:49+03:00
Общество

Tele2 открыла в Брянске 4G-кинотеатр под открытым небом

Он будет радовать жителей и гостей города с 25 июня по 7 июля
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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В Брянске на площади Воинской славы открылся необычный кинотеатр. Теперь на Кургане Бессмертия в отличном качестве будут показывать популярные фильмы под открытым небом. Организатором онлайн-кинотеатра стала компания Tele2.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Кинозал на свежем воздухе вмещает в себя больше 80 зрителей. Здесь брянцы смогут отлично провести время на мягком удобном диване в компании любимого фильма и попкорна от мобильного оператора. На экране для гостей и жителей города бесплатно покажут мультфильмы, комедии, боевики, триллеры и мелодрамы.

Торжественное открытие летнего кинотеатра прошло во вторник, 25 июня.

Вечером на площади Воинской славы собрались несколько десятков гостей. О новой площадке рассказал директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев.

- Tele2 поддерживает увлечения своих клиентов и старается создавать для них как можно больше интересных и комфортных способов проведения досуга. С 25 июня по 7 июля в Брянске будет работать кинотеатр под открытым небом. Горожане смогут бесплатно посетить от трех до четырех сеансов интересных кинокартин, которые будут транслировать на высокой скорости 4G при поддержке онлайн-сервиса Okko. Афиша получилась очень разносторонней и сможет заинтересовать абсолютно разных зрителей, а наш высокоскоростной интернет гарантирует посетителям комфортный просмотр. Приглашаем горожан в наш 4G-кинотеатр за хорошим кино, приятными бонусами и позитивными эмоциями.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Открыл работу нового кинотеатра фильм «Счастье – это… Часть 2», созданный в рамках проекта Disney в России и СНГ.

На экране брянцам представили киноальманах из семи историй, которые рассказывают о самых важных ценностях в жизни каждого, режиссером одной из которых стал абонент Tele2 из Санкт Петербурга Николай Шишкин, победивший в творческом конкурсе. Новелла «Братья» о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть все опасности. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. История «Самый важный игрок» о том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. Герой новеллы «Шансы в танцы» доказывает, что мечту можно исполнить несмотря ни на что. Новелла «Фантазер» помогает понять, как фантазия объединяет людей. А новелла «Фото на счастье» о том, как преодолеть конфликт, даже имея разные взгляды на жизнь. История под названием «Allegro Moderato» расскажет на что, можно пойти ради своей мечты.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

- Мы пришли на просмотр вместе с детьми, - поделилась впечатлениями гостья кинотеатра и абонент Tele2 Марина Жиденко. - Нам очень понравилось. В кинотеатре очень удобно и уютно. Хорошая картинка и качественный звук. А главное - на свежем воздухе. Это необычная акция для Брянска. И хотелось бы, чтобы таких проектов было как можно больше.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

В расписании кинотеатра больше 40 фильмов разных жанров. Ознакомиться с подробностями и расписанием сеансов можно на сайте https://kino.tele2.ru/bryansk Кинопросмотры, по словам организаторов, состоятся в любую погоду. Во время дождя зрителям дадут зонтики, а прохладными вечерами укроют пледами.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Помимо этого, все гости онлайн-кинотеатра смогут сделать фотографии в тематической фотозоне и выиграть памятные подарки от оператора, опубликовав фото в социальных сетях с хештегами #kinotele2 #tele2bryansk.

Стоит отметить, что приятное можно будет совместить с полезным. Во время работы летнего кинотеатра на площадке будет стоять мобильный офис Tele2. Здесь клиенты смогут получить консультацию, купить SIM-карту или настроить свой смартфон. При подключении к сети Tele2 новым абонентам будет доступен приятный бонус – 600 рублей, которые будут последовательно поступать на мобильный счет в течение шести месяцев. А клиенты, перешедшие на тариф с большим наполнением в линейке «Мой Tele2», получат в подарок дополнительные 5 ГБ интернет-трафика.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

ИСТОЧНИК KP.RU

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