2019-07-04T18:28:19+03:00
Общество

75-летие Брянской области 5 июля: как будет ходить общественный транспорт

В день 75-летия Брянской области 5 июля в городе пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
Елена РАКОВА
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5 июля - день образования Брянской области.5 июля - день образования Брянской области.Фото: Марина АНТОНОВА
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Стало известно как будет работать общественный транспорт в Брянске в день 75-летия Брянской области 5 июля.

Как сообщают в Брянской городской администрации, из-за проведения торжеств на Славянской площади и Кургане Бессмертия, посвященных 75-летию образования Брянской области, в городе изменится расписание движения автобусов и троллейбусов.

ВАЖНО!

Как будут ходить троллейбусы:

Маршрут №2: с начала движения и до 14.00 троллейбусы работают по маршруту «Мясокомбинат - ж/д вокзал» с интервалом движения 13 минут.

С 14.00 до окончания ограничения дорожного движения троллейбусы работают по маршруту «Мясокомбинат - Центральный рынок» с интервалом движения 13 минут.

С 17.00 будут организованы специальные рейсы «Мясокомбинат — ЮрФак БГУ» с интервалом движения 13 минут.

С 19.00 троллейбусы работают по маршруту «Мясокомбинат - Набережная» с интервалом движения 14 минут.

Маршрут №6 «Бульвар Щорса - улица Горбатова» с 13.00 до 19.00 работать не будет.

С 19.00 троллейбусы работают по маршруту «Бульвар Щорса - ЮрФак БГУ» с интервалом движения 13 минут.

Маршруты №9 и №11: с начала движения и до 14.00 троллейбусы работают по маршруту №11 «Камвольный комбинат - улица Куйбышева - школа искусств имени Николаевой - Бежицкий рынок - Стальзавод - Камвольный комбинат» с интервалом движения 10 минут.

С 14 часов 00 минут троллейбусы 9 и 11 маршрутов следуют по расписанию до 10-го Микрорайона.

Маршрут №12: с начала движения до 14.00 работать не будет. С 14.00 троллейбусы работают по маршруту «Камвольный комбинат - Телецентр» с интервалом движения 17 минут.

Маршрут № 14: с начала движения до 17.00 троллейбусы работают по маршруту «10-й Микрорайон - ЮрФак БГУ» с интервалом движения 17 минут.

С 17.00 до 23.00 троллейбусы работают по маршруту «10-й Микрорайон - ЮрФак БГУ» с интервалом движения 9 минут.

Маршрут №1 «Телецентр - Бульвар Щорса» с 13.00 работать не будет.

С 22.00 под развоз пассажиров с Кургана Бессмертия будет выставлено 17 троллейбусов: 5 — до Мясокомбината, 5 — до бульвара Щорса, 4 — до Телецентра, 3 — до ул. Горбатова.

Как будут ходить автобусы:

Специальный маршрут «10-й микрорайон - улица 22-го Съезда - Дружба» с режимом работы с 6.00 до 16.00 и интервалом движения 12 мин.

На период ограничения движения с 14.00 до окончания ограничений в Советском районе города Брянска:

Маршруты №1 «улица Горбатова - Набережная», №6 «улица Олега Кошевого - Зеленое хозяйство», №13 «Ковшовка - Мамоново поле», №22 «10-й микрорайон - Набережная» будут идти только до улицы Урицкого.

Маршрут №2 «Дизельный завод - Фосфоритный завод» будет преобразован в два маршрута: «Дизельный завод - ул. Урицкого» и «Фосфоритный завод - Набережная»

Маршрут №37 «переулок Пилотов - Фосфоритный завод» будет преобразован в два маршрута: «Бульвар Щорса — Набережная» и «Фосфоритный завод - Набережная».

КАК УЕХАТЬ С ПРАЗДНИКА

Чтобы все брянцы могли уехать с праздника домой, к Кургану Бессмертия после окончания фейерверка к 23.00 подадут 20 дополнительных автобусов:

- 2 автобуса по маршруту «Курган Бессмертия - Мясокомбинат»

- 2 автобуса по маршруту «Курган Бессмертия - Новостройка»

- 16 автобусов по маршруту «Курган Бессмертия - Хлебозавод».

75-летие Брянской области: где в Брянске ограничат движение. Стало известно, где 5 июля в Брянске нельзя будет проехать.

О том, как отпразднуют юбилей со дня образования Брянской области, куда сходить и что посмотреть в городе, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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