2019-07-04T12:25:34+03:00
Общество

Брянские медики поддержали коллегу Элину Сушкевич из Калининграда

Врачи провели флешмоб в первой городской больнице
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Брянские медики из перинатального центра первой городской больницы провели флешмоб в поддержку своей коллеги Элины Сушкевич из Калининграда. Неонатолога-реаниматолога обвиняют в преднамеренном убийстве недоношенного ребенка. За врача вступились многие российские медики: президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко.

К всероссийскому флешмобу присоединились и брянские медики. Фотографии с хештэгом #ЯЭлинаСушкевич из Брянска появились в соцсетях.

- В акции участвовали реаниматологи нашей больницы, - рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» замглавврача по акушерству и гинекологии горбольницы №1 Александр Кулаченко. – Они занимаются недоношенными детьми на втором этапе выхаживания, когда младенцев отключают от аппаратов искусственной вентиляции легких. Я тоже поддерживаю медиков, которых несправедливо обвиняют в убийстве. Считаю, что во всем сначала нужно разобраться. Возможно, была какая-то вина врача. Но это только не статья 105-я. Врач не может специально убить. После этого дела все медики окажутся под угрозой. И некому будет работать.

Элину Сушкевич задержали в конце июня. Следователи считают, что и. о. главного врача родильного дома №4 Калининграда Елена Белая привлекла для убийства новорожденного реаниматолога Элину Сушкевич, которая приехала в больницу в составе реанимационной бригады. По версии следствия, Элина Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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