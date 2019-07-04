2019-07-04T11:09:25+03:00
Общество

Стало известно, что на подлодке в Баренцевом море погиб еще один брянский моряк

Капитан 2 ранга Сергей Данильченко родился в поселке Климово
Марина АНТОНОВА
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Город Североморск, где произошла трагедия.Город Североморск, где произошла трагедия.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Стало известно, что на подлодке в Баренцевом море погиб еще один уроженец Брянской области Сергей Данильченко. Он родился в поселке Климово, учился в местной школе №3.

Сергей Данильченко после школы уехал во Владивосток. Вместе с еще одним погибшим подводником Дмитрием Соловьевым начинал службу в одном соединении Тихоокеанского флота. В последнее время Сергей Данильченко жил с семьей в Санкт-Петербурге.

Сергей Данильченко капитан 2 ранга, награжден орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Капитан 2 ранга Сергей Данильченко. Фото: Министерство обороны РФ.

Капитан 2 ранга Сергей Данильченко. Фото: Министерство обороны РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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