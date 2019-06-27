2019-06-27T15:17:52+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области

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ПАО РостелекомПАО Ростелеком
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«Ростелеком» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной привлекательности региона. Подписи на документе поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Подписание состоялось на VIII Среднерусском экономическом форуме.

Цель соглашения — формирование комфортной среды для инвесторов на территории Курской области. Стороны намерены участвовать в совместных программах по привлечению инвестиций, созданию условий для внедрения комплексных информационно-телекоммуникационных систем. Документ также предусматривает партнерство в сфере повышения защищенности критической информационной инфраструктуры региона.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Курской области будет конкурентным преимуществом для инвесторов. Реализация соглашения позволит улучшить инвестиционный климат и повысить качество жизни населения региона. У “Ростелекома” есть большой опыт реализации масштабных национальных проектов для цифровой экономики. Мы внедрили проекты цифровизации городского хозяйства в 50 регионах России. Это целый комплекс современных технических решений: системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии в теплоснабжении на социальных объектах. Наши сервисы помогают сделать российские города безопасными, удобными и комфортными, а также решают острые городские проблемы».

«Партнерство с компанией “Ростелеком” нацелено на формирование благоприятных условий для всех участников финансово-экономической деятельности в регионе. Область заинтересована в информационно-технологическом сотрудничестве с национальным цифровым провайдером. С помощью современной телекоммуникационной инфраструктуры мы сможем обеспечить динамичное развитие экономики, вывести государственно-частное партнерство на новый уровень и сделать доступными цифровые услуги для населения», - сказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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