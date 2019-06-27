В Брянскэнерго за 5 месяцев 2019 года лично обратились более 6,5 тыс. потребителей

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП), которые действуют во всех 27 районах электрических сетей предприятия, за 5 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.

За отчетный период через ЦОП и ПРП в Брянскэнерго от жителей Брянской области поступило 6658 обращений. Большая часть из них касалась оказания филиалом услуг населению региона. Среди них самой востребованной была «Установка и замена приборов учета» » (1770 заявлений), на втором месте по популярности - «Предоставление технических ресурсов» (обеспечение спецтехникой, проведение необходимых испытаний и измерений и т.п.) - 658 заявлений, на третьем - «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП), в рамках которой, специалисты сетевой организации выполняют перечень работ, предписанный техническими условиями за заявителем.

Кроме заявок на оказание услуг работники ЦОП и ПРП за пять месяцев текущего года приняли около 300 жалоб, касающихся качества электроэнергии и др., которые были оперативно устранены; а также – благодарности. В адрес работников компании поступило более 3,5 тыс. положительных отзывов о работе Брянскэнерго.

Информацию по всем услугам Брянскэнерго можно получить на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru., в Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть во всех 27 районах электрических сетей филиала. А также в контакт-центре компании по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.