Образование на все времена

Профессия медработника всегда актуальна, значима и востребована в обществе как в нашей стране, так и за рубежом. Медицинский работник должен быть профессионалом в своей области, постоянно совершенствовать знания о методах лечения болезней. Ведь наука не стоит на месте, появляются новые открытия, современная аппаратура, работать на которой тоже нужно уметь. Кроме того, это очень ответственная профессия. Овладеть ею сложно, но ещe сложнее принять ответственность за человеческую жизнь.

Волонтеры-медики участвуют во всей значимых для города событиях.

Брянский базовый медицинский колледж успешно действует в сфере образовательных услуг города Брянска и Брянской области с 1930 года. Это образовательная организация со своей многолетней историей, с устойчивой тенденцией к развитию, самосовершенствованию, соответствию статусу современного профессионального образовательного учреждения, которое готовит специалистов по семи направлениям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая».

Брянский базовый медицинский колледж – лауреат конкурса «Сто лучших ссузов России», обладатель медалей «Европейское качество», лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров2017». Это более тысячи любознательных и творческих студентов, это два отделения – очное и очнозаочное.

Миссия колледжа осуществляется на основе девиза: «Качество, милосердие, конкурентоспособность».

В Брянском базовом медколледже обучаются творческие студенты.

Ежегодно на базе колледжа проводятся региональные и межрегиональные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства: это олимпиады по специальностям «Стоматология ортопедическая», «Фармация»; межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Моя будущая профессия – медицинская сестра»; региональный этап конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».

Студенты колледжа постоянно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня и становятся победителями и призерами.

В колледже проводят научно-практические конференции.

Растет и крепнет волонтерское движение «Наследники Гиппократа». Волонтеры-медики ведут активную санитарно-просветительскую работу, оказывают медицинское сопровождение важных массовых мероприятий города Брянска, шефствуют над детскими домами, приютами.

Хотелось бы немного рассказать о тех специальностях, на которые будет осуществляться прием в Брянский базовый медицинский колледж в 2019 году.

«Лабораторная диагностика»

В каждом медицинском учреждении – и в крупных центрах, и в самой маленькой поликлинике – обязательно есть лаборатория. Роль диагностики в современной медицине растет. Около 80% информации, используемой в диагностическом процессе, это данные лабораторных исследований.

Выпускники специальности «Лабораторная диагностика» имеют широкий профиль, могут работать в различных клинических, биохимических и микробиологических лабораториях. Хорошие знания, точность, аккуратность, добросовестность, внимательность – вот главные черты характера, которыми должен обладать профессиональный медицинский лабораторный техник. От тщательности работы этого специалиста зависят быстрота и качество получаемых анализов, проводимых операций, а значит – и жизни людей. Прием на данную специальность осуществляется на базе 9 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев.

«Лечебное дело»

Специальность «Лечебное дело», квалификация выпускника «фельдшер» – это высшая ступень среднего специального медицинского образования. Программа подготовки фельдшера позволяет быть универсальным специалистом среднего звена. Важна роль фельдшера как самостоятельной единицы практического здравоохранения.

Работая на первом этапе оказания медицинской помощи (в ФАПе, амбулатории, здравпункте, скорой медицинской помощи), фельдшер самостоятельно ведет прием больных и оказывает им неотложную помощь, принимает участие в диспансеризации и реабилитации пациентов, проводит профилактическую и противоэпидемическую работу, ведет пропаганду здорового образа жизни. Прием на данную специальность осуществляется на базе 11 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев.

«Сестринское дело»

В наши дни медицинские сестры – самая многочисленная часть персонала любой больницы или поликлиники. Без них лечение больных просто немыслимо. Именно медицинские сестры выполняют почти все врачебные назначения – практические медицинские процедуры и обеспечивают уход за пациентами. Прием на специальность «Сестринское дело» ведется на базе 9 и 11 классов (очнозаочное отделение), срок обучения – 3 года 10 месяцев.

«Фармация»

В аптеке всегда приятно пахнет лекарственными травами и препаратами, царит строгий учет и порядок. Основной штат аптеки составляют провизоры и фармацевты, работающие в отделе готовых форм, производственном и рецептурном отделах. Данная специальность востребована в наше время.

Прием на специальность «Фармация» осуществляется на базе 9 классов и 11 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно. На базе среднего медицинского образования – 1 год 10 месяцев.

Вступительными испытаниями, по приказу Министерства образования и науки РФ №36 от 23.01.2014 г. («Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО») и приказу Минобрнауки России от 11.12.2015 г. №1456 («О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»), является Психологическое тестирование для специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Медицина – это и наука, и искусство. Она требует, чтобы человек имел доброе сердце, ясный ум, большую культуру и крепкие нервы.

Среднее медицинское образование – это реальность, которая дает уверенность в завтрашнем дне, это отличный выбор для тех, кто собирается связать свою жизнь со сферой здравоохранения, с профессией на все времена.

Директор, кандидат педагогических наук М.С. АФАНАСКИНА, заместитель директора по воспитательной работе Т.П. КОРНЮШИНА, методисты Е.В. БОГДАНОВА, Н.В. КИСЕЛEВА ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Приглашаем на обучение в Брянский базовый медицинский колледж выпускников 9 и 11 классов.

Информацию о правилах приема можно найти на сайте колледжа http://medcollege.brkmed.ru. Лицензия серия 32Л01 №0002490 рег. №3761 от 30 сентября 2015 года.