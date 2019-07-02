В Брянской области в День семьи, любви и верности 46 супружеских пар получат медали

В Брянской области в День семьи, любви и верности будут чествовать самые крепкие пары. Торжества приурочены ко Дню памяти Петра и Февронии, князей Муромских, исторически почитаемых в России как покровителей семьи и брака.

В Хрустальном зале правительства состоится церемония награждения медалью «За любовь и верность». Ее получат 46 пар, достойно проживших в браке 25 и более лет, пояснили в пресс-службе правительства региона.

Также в этот день будут чествовать семьи-победителей регионального конкурса «Семья года». Награды вручат лучшим в номинациях: «Молодая семья, «Многодетная семья, «Семья - хранитель традиций», «Золотая семья». Победители будут представлять нашу область на всероссийском конкурсе.

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