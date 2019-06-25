«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилят студотрядами

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» * (ПАО «МРСК Центра» - управляющая организация «МРСК Центра и Приволжья») готовятся к старту шестого сезона студенческих энергетических отрядов (СЭО). В этом году на энергообъектах компании будут трудиться 626 студентов, представляющих более 80 высших и средних специальных учебных заведений.

В списке вузов и ссузов, влившихся в студотрядовское движение, в этом сезоне пополнение. В целях реализации проекта по созданию сети опорных районных средних профессиональных учебных заведений, приоритет при формировании отрядов был отдан студентам именно таких учреждений образования. Так, в производственных подразделениях «Россети Центр Костромаэнерго» впервые будут работать старшекурсники Волгореченского промышленного техникума и Костромского энергетического техникума имени Ф. В. Чижова. В тульском филиале «Россети Центр и Приволжье» на трудовую вахту выйдут «новобранцы» из Щекинского политехнического колледжа и Болоховского машиностроительного техникума. А в сводный стройотряд «Россети Центр Брянскэнерго» вольются студенты Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

«Студенческие отряды – это уникальная кузница кадров для ключевых отраслей отечественной экономики, прошедшая проверку временем и закалку на крупнейших стройках страны. Отрадно, что эта традиция успешно возрождена и в электроэнергетике. Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи, она нуждается в молодых квалифицированных инициативных специалистах. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь будущим энергетикам не только приобрести необходимые для работы практические навыки, но и укрепиться в уверенности, что они сделали правильный жизненный выбор, придя в нашу профессию», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В преддверии нового сезона студотрядов в ряде филиалов компании прошли дни открытых дверей. Энергетики рассказали учащимся о перспективах трудоустройства и преимуществах работы в отрасли, а также о стоящих перед ней масштабных задачах, которые предстоит решать в рамках цифровой трансформации. Также в ходе профориентационных мероприятий ребята познакомились с работой современных энергообъектов и центров управления сетями, узнали об особенностях и секретах профессии.

Насыщенная досуговая программа ждет студотрядовцев и в ходе трудового семестра. Она включает в себя культурные, спортивные и познавательные мероприятия. Кроме того, студенты активно включатся в работу по пропаганде электробезопасности и примут участие в мероприятиях в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.