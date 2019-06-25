2019-06-25T12:17:18+03:00
Экономика

Команда Брянскэнерго – победитель соревнований профессионального мастерства «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»

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Брянские энергетики в очередной раз доказали, что в Брянскэнерго работают настоящие профессионалы, способные обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей Брянской областиБрянские энергетики в очередной раз доказали, что в Брянскэнерго работают настоящие профессионалы, способные обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей Брянской области
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Бригада филиала «Россети Центр Брянскэнерго» заняла первое место на соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые завершились на прошлой неделе в Липецке. В них принимали участие 20 команд.

Брянснскэнерго_соревнования профмастерства (1)В состав брянской команды, принесшей филиалу абсолютную победу, вошли: мастер Максим Какоша и электромонтеры Николай Миськов, Юрий Ребиченко и Павел Шутов бригады по эксплуатации распределительных сетей Унечского РЭС. При прохождении семи конкурсных этапов, предусмотренных программой соревнований, сотрудники Брянскэнерго показали лучший из всех команд – участниц результат, набрав 1224 балла из 1320 возможных. Этапы включали в себя задания, направленные на выявление профессиональных умений и навыков, которые энергетики демонстрируют в своей повседневной работе. Руководил командой заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Сергей Скоробреха.

Абсолютная победа брянских энергетиков – результат упорных тренировок, серьезного отношения к поставленным задачам, высокой степени ответственности и профессионализма каждого участника бригады. Победе предшествовала большая работа: сначала команда прошла отбор в рамках состязаний, проведенных в филиале; затем недели упорных тренировок, в результате которых алгоритм действий, ежедневно применяемый сотрудниками при решении задач в их трудовой деятельности, был доведен до автоматизма. И немаловажный аспект – умение совладать с волнением каждым участником бригады. Для членов команды участие в соревнованиях такого высокого уровня – дебют.

Брянснскэнерго_соревнования профмастерства (2)В бригаде Брянскэнерго – энергетики с разным энергетическим стажем. Электромонтер Юрий Ребиченко работает в энергетической отрасли более 11 лет, мастер Максим Какоша в Брянскэнерго 8 лет, электромонтер Павел Шутов – 4 года. Однако, серьезное отношение к делу, желание и умение трудится позволили им с легкостью освоить основы энергетической отрасли, а работа рука об руку с опытными профессионалами дала возможность постичь тонкости профессии энергетика. Самый опытный член команды – победительницы – Николай Миськов. Его стаж в электроэнергетике – 14 лет.

Одержав победу в соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - 2019, брянские энергетики в который раз доказали, что в Брянскэнерго работают настоящие профессионалы, способные обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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