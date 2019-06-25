В Брянске 7 июля пройдет «Парад колясок»

В Брянске на Кургане Бессмертия в 11.00 пройдет «Парад колясок». Фестиваль приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Любая брянская семья может поучаствовать в параде. Для этого до 30 июня нужно зарегистрироваться на сайте организаторов.

Самые необычные образы выберут среди детских, прогулочных и игрушечных колясок. Участвовать могут и ребята постарше на любом другом виде транспорта: самокатах, велосипедах или роликах.

Тема «Парада колясок» в этом году – Год театра. Участники могут выбирать образы из k.,s[ театральных постановок.

На празднике брянские детские библиотеки создадут интерактивные зоны. Для гостей устроят мастер-классы по рукоделию, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В это же время на летней эстраде парка пройдет фольклорный фестиваль «Праздник Петра и Февронии». На сцене выступят творческие коллективы Брянска. Зрители услышат народные песни и посмотрят на старинные семейные обряды, которые воссоздадут очень близко к исторической действительности.

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