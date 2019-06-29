В Брянской области почтили подвиг партизан и подпольщиков

29 июня в Брянской области состоялись мероприятия в честь Дня партизан и подпольщиков, а также 50-летия международного фестиваля «Славянское единство». Для участия в праздновании этих значимых дат на Брянщину приехали представители Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Республики Беларусь.

Торжества, посвященные подвигу брянских народных мстителей, которые внесли неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, начались на площади Партизан города Брянска.

В ритуале возложения цветов и венков к Вечному огню приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, Герой Советского Союза Иван Кашин, депутаты Государственной Думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, председатель Брянского областного суда Евгений Быков, председатель Арбитражного суда Брянской области Евгений Егоров, начальник управления ФСБ России по Брянской области Николай Рудь, начальник управления МВД России по Брянской области Владислав Толкунов, начальник ГУ МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника правления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области Сергей Сердюк, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Дмитрий Буравцов, начальник пограничного управления ФСБ России по Брянской области Сергей Митюшин, главный судебный пристав Брянской области Елена Бывшева, начальник управления ФСИН России по Брянской области Леонид Сагалаков, заместитель начальника Брянской таможни Мирослав Мильченко, руководитель управления ФНС России по Брянской области Андрей Маркелов, заместители губернатора Брянской области, руководители города Брянска, депутаты Брянской областной Думы, руководитель Брянского регионального отделения ООО «Ветераны боевых действий России» Вячеслав Губанов, председатель Брянской областной общественной организации Российского союза ветеранов Виктор Андреев, председатель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество», организатор шествия Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Александр Соболев, командир в/ч 55443-БМ Игорь Дубинкин, руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Брянской области Лариса Третьякова, сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Брянской области Валерий Родоманов, член правления РОО «Брянское землячество» Александр Борода, член РОО «Брянское землячество в г. Москва» Игорь Демиденко, секретарь Брянской Епархии о. Павел (Чикалин).

Мероприятия в честь Дня партизан и подпольщиков, и юбилея международного фестиваля «Славянское единство» продолжились на мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Там состоялась торжественная церемония вручения грамот о присвоении почетного звания «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы»; интерактивная экскурсия по территории мемориального комплекса «Партизанская поляна» - «Мы этой памятью сильны», праздничный митинг «В единстве наша сила!», а также концертная программа творческих коллективов Республики Беларусь и Российской Федерации.

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