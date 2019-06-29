2019-07-01T11:16:11+03:00
Общество

В Брянской области почтили подвиг партизан и подпольщиков

В тожествах приняли участие почетные гости
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

29 июня в Брянской области состоялись мероприятия в честь Дня партизан и подпольщиков, а также 50-летия международного фестиваля «Славянское единство». Для участия в праздновании этих значимых дат на Брянщину приехали представители Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Республики Беларусь.

Торжества, посвященные подвигу брянских народных мстителей, которые внесли неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, начались на площади Партизан города Брянска.

В ритуале возложения цветов и венков к Вечному огню приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, Герой Советского Союза Иван Кашин, депутаты Государственной Думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, председатель Брянского областного суда Евгений Быков, председатель Арбитражного суда Брянской области Евгений Егоров, начальник управления ФСБ России по Брянской области Николай Рудь, начальник управления МВД России по Брянской области Владислав Толкунов, начальник ГУ МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника правления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области Сергей Сердюк, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Дмитрий Буравцов, начальник пограничного управления ФСБ России по Брянской области Сергей Митюшин, главный судебный пристав Брянской области Елена Бывшева, начальник управления ФСИН России по Брянской области Леонид Сагалаков, заместитель начальника Брянской таможни Мирослав Мильченко, руководитель управления ФНС России по Брянской области Андрей Маркелов, заместители губернатора Брянской области, руководители города Брянска, депутаты Брянской областной Думы, руководитель Брянского регионального отделения ООО «Ветераны боевых действий России» Вячеслав Губанов, председатель Брянской областной общественной организации Российского союза ветеранов Виктор Андреев, председатель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество», организатор шествия Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Александр Соболев, командир в/ч 55443-БМ Игорь Дубинкин, руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Брянской области Лариса Третьякова, сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Брянской области Валерий Родоманов, член правления РОО «Брянское землячество» Александр Борода, член РОО «Брянское землячество в г. Москва» Игорь Демиденко, секретарь Брянской Епархии о. Павел (Чикалин).

Мероприятия в честь Дня партизан и подпольщиков, и юбилея международного фестиваля «Славянское единство» продолжились на мемориальном комплексе «Партизанская поляна». Там состоялась торжественная церемония вручения грамот о присвоении почетного звания «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы»; интерактивная экскурсия по территории мемориального комплекса «Партизанская поляна» - «Мы этой памятью сильны», праздничный митинг «В единстве наша сила!», а также концертная программа творческих коллективов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24
В Брянске на улице Чичерина 4 июля ограничат движение
В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских
Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике
Брянская прокуратура проверит предпринимателя, в маршрутке которого в ДТП погибли три человека
В Навлинском районе 3 июля закроют переезд Синезерки
В региональном правительстве обсудили итоги работы и перспективы управления мировой юстиции Брянской области
«День Брянского поля - 2019» пройдет 13 июля
В Брянской области продолжают закрываться магазины местной торговой сети
Под Брянском пенсионерка на легковушке врезалась в трактор
В Брянске на Кургане Бессмертия у площадки для воркаута запретили ходить пешеходам
Брянцы за неделю перевели мошенникам больше 700 тысяч рублей
На покупку оборудования для ДК БМЗ в Брянске выделили 22,4 миллиона рублей
В ДТП в Жуковском районе травмы получили три человека
В Гордеевском районе нашли живым пропавшего 54-летнего Василия Слабодчука
Брянская девушка обжаловала наказание за танец на Кургане Бессмертия
После стрельбы под Брянском в областной больнице умер один человек
В Погарском районе 16-летний подросток без прав врезался в столб
Под Брянском расстреляли автомобиль с людьми
В Володарском районе Брянска на руководителя предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
В Карачеве водитель иномарки сбил на зебре пятилетнего велосипедиста
Жительницу Стародуба подозревают в мошенничестве с пособием по безработице
Житель Погарского района пойдет под суд за попытку убить бывшую возлюбленную и ее нового кавалера
Брянские пляжные волейболистки победили на этапе первенства ЦФО