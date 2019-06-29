Губернатор Брянской области встретился с руководителями Гомельской области Республики Беларусь

29 июня для участия в торжествах, посвященных 50-летию международного фестиваля «Славянское единство» и Дню партизан и подпольщиков, на Брянщину прибыли почетные гости.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел встречу с исполняющим обязанности председателя Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Геннадием Соловьем и председателем Гомельского областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич. Также во встрече приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.

Участники встречи обсудили многолетнее, плодотворное сотрудничество Брянщины и Беларуси, а также реконструкцию символа фестиваля «Славянское единство» - монумента Дружбы. Его благоустройством весной занимались представители Гомельской области.

Александр Богомаз отметил, что работы, которые провели жители Гомельской области на монументе Дружбы, имеют огромное значение для всех братских народов.

Геннадий Соловей подчеркнул, что многие десятилетия у монумента Дружбы, который был возведен в 1975 году, проводился фестиваль «Славянское единство». На праздник приезжали тысячи граждан братских славянских государств. Геннадий Соловей отметил, что надеется, что былая слава монумента возродится, и здесь вновь зазвучат славянские песни, а молодежь будет водить дружеские хороводы.

Далее Геннадий Соловей и Екатерина Зенкевич примут участие в возложении цветов на площади Партизан, а также в торжествах на Партизанской поляне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».