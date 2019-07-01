2019-07-01T19:01:42+03:00
Общество

Губернатор Брянской области пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил слова соболезнования семьям погибших

Елена ВАСИЛЬЕВА
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1 июля в Унечском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. Буквально сразу, как только стало известно об аварии, к месту происшествия выехали 6 бригад скорой медицинской помощи. В течение нескольких минут к месту аварии прибыли оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона, Главного управления МЧС России по Брянской области, пожарные подразделения и пожарно-спасательный отряд области, сотрудники ГИБДД.

К сожалению, в результате ДТП погибли и пострадали люди. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Им уже оказывается необходимая помощь в лечебных учреждениях региона. В настоящее время департаментом здравоохранения Брянской области проведены переговоры с руководством НИИ нетложной детской хирургии и травматологии (клиники доктора Рошаля) о том, чтобы в случае необходимости пациенты были доставлены в это лечебное учреждение. Детский реанимобиль дежурит рядом с медучреждением, где находятся несовершеннолетние.

Что касается взрослых пострадавших, то все они доставлены в центральные районные больницы Унечи и Клинцов, где им также оказывается медицинская помощь. В Клинцовскую и Унечскую ЦРБ оперативно прибыли специалисты Брянского территориального центра медицины катастроф. По каналам телекоммуникационной медицинской связи оказывается консультационная помощь лучшими специалистами Всероссийского центра медицины катастроф, столичных клиник. В случае необходимости пострадавшие в ДТП также будут доставлены в Москву.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз лично контролирует ситуацию. Вопрос также находится на особом контроле департамента здравоохранения Брянской области. Глава региона пожелал пострадавшим в ДТП скорейшего выздоровления и выразил слова глубокого соболезнования семьям погибших. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

В результате начавшейся проверки выяснилось, что водитель маршрутного такси, пассажиры которого пострадали в аварии, осуществлял нелегальные перевозки. По данному факту начали работу правоохранительные органы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области провести внеплановые проверки всех маршрутов с целью выявления нелегальных перевозок, осуществляемых в нарушение закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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