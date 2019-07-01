2019-07-01T11:59:51+03:00
Общество

Софья Гладкова из Брянска побывала на шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Передача вышла в эфир в воскресенье, 30 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: Первый канал, кадр из видео.Фото: Первый канал, кадр из видео.
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Десятилетняя Софья Гладкова из Брянска побывала на телевизионном шоу Максима Галкина «Лучше всех». Передача вышла в эфир вечером в воскресенье, 30 июня, на Первом канале.

Софья плетет из бисера. Школьница приехала на передачу с мамой, бабушкой и педагогом. И привезла свои работы.

Заниматься бисероплетением Софья начала в шесть лет. В то же время она ходила на танцы, гимнастику, изобразительное искусство и футбол. Сейчас из увлечений у девочки остались только танцы и бисероплетение. Софья призналась, что любит плести из бисера под песни Марины Девятовой. Певицу пригласили на программу.

Софья подарила фигурки из бисера Марине Девятовой и Максиму Галкину, а также его детям и жене. В ответ получила мультфильм, снятый с помощью ее фигурок, который озвучила певица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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