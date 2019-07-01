2019-07-01T11:51:55+03:00
Общество

Народный артист Василий Лановой встретился с воспитанниками брянского лагеря

Актера приняли в ряды "ровесников"
Елена РАКОВА
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Василию Лановому повязали фирменный галстук "ровесников".Василию Лановому повязали фирменный галстук "ровесников".
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Народный артист СССР Василий Лановой встретился с ребятами, которые отдыхают в брянском летнем лагере "Ровесник".

- Народного артиста встречали бурными аплодисментами ребята и вожатые лагеря, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Почетному гостю показали приветствия и девизы каждого отряда, творческие номера, подготовленные отдыхающими ребятами и вожатыми. Одним из сюрпризов торжественной линейки стало посвящение Василия Семеновича в ряды "ровесников" - народному артисту повязали фирменный галстук.

Как пошутили сами педагоги: теперь Василий Семенович может смело стать вожатым в лагере.

- Мальчишки, девчонки, педагоги, какое же счастье вы испытываете сейчас и какое счастье испытываю я, - сказал Василий Лановой. - Я вспоминаю, что в свои семь лет я был в оккупации в Украине, а эти брянские леса - прямой ответ, направленный немцам. И как-то давно, уже после войны я был на Брянщине. Ходил по этим лесам, в которых было такое сильное партизанское движение, сыгравшее удивительную роль в нашей победе. Я уже пятый или шестой раз в Брянске. Вы сейчас в том возрасте, когда у вас самые счастливые мгновения, запомните это. Желаю вам здоровья, счастья, красивой жизни. Пусть у каждого из вас будет все прекрасно!

После праздничной линейки Василий Лановой рассказал ребятам о своем творчестве. Вспоминались роли в театре и кино, вместе с воспитанниками лагеря народный артист пел песни из знаменитых кинофильмов, читал свои любимые стихи, вспоминал детские годы, и тяжелые дни, проведенные во время оккупации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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