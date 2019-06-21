«Умалат» представил бизнес-кейс на встрече Гарвардской школы бизнеса

В Москве состоялся международный бизнес-завтрак в рамках выездной встречи выпускников программы для собственников бизнеса OPM Harvard Business School. Генеральный директор и основатель ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко представил на мероприятии кейс успешного производства свежих сыров в России и обсудил с гостями перспективы бизнеса в России.

Выездные встречи выпускников – традиционное мероприятие для бывших студентов OPM Harvard Business School. Оно позволяет бизнесменам из разных стран наладить новые международные контакты и узнать больше о бизнес-возможностях стран. В этом году хозяином и организатором встречи выпускников стал российский бизнесмен Алексей Мартыненко.

Выездные встречи выпускников, бизнес-завтрак.

Алексей Мартыненко окончил Harvard Business School в 2015 году, став четвертым россиянином, учившимся на программе OPM (Owner / President Management). Еще во время обучения он внедрял полученные в знаменитой бизнес школе знания в свой бизнес, благодаря чему начался резкий рост прибыли ЗАО «Умалат» -- в 4 раза с 2013 по 2015 год, и почти в 10 раз к 2018 году – до 344 млн рублей. Развитие производства привело к тому, что в 2018 году «Умалат» достиг 4-го места на рынке производителей свежих сыров в России.

«Умалат» – иллюстрация того, как заинтересованность в сегменте и личная вовлеченность в производство приводит к глобальному успеху бизнеса. Алексей Мартыненко приобрел маслозавод в г. Севск Брянской области в предбанкротном состоянии, наладил там производство любимых свежих сыров и стал первым в России изготавливать моцареллу в промышленных масштабах. На встрече выпускников он рассказал, как выбиться в лидеры рынка в России и при этом сохранить высочайшее качество продукта.

«В Гарвардской школе бизнеса я обучался у профессора Бориса Гройсберга – одного из лучших в университете. Он сравнил «Умалат» с приемным ребенком, пока я по-настоящему не приму его – ничего не получится, и посоветовал самостоятельно заняться бизнесом. После этого я взял операционное управление производством на себя и многое перестроил. Компания стала привлекательнее для работников и проявилась динамика развития бизнеса», – поделился воспоминаниям об Гарвардской школе бизнеса Алексей Мартыненко.

Специальным гостем бизнес-завтрака стал первый заместитель председателя ВЭБ, доктор экономических наук Николай Цехомский. Главной темой его выступления стало ведение бизнеса в России и статистика по сегментам ресурсов и производства. Например, сегодня Россия поднялась на 31 место в рейтинге лучших стран для развития бизнеса. Также Россия занимает первое место по площади леса и объемам природного газа, второе место по экспорту нефти и нефтяных продуктов, а также по запасам угля и четвертое место – по площади агрокультуры.

В своем выступлении г-н Цехомский показал, что Россия сегодня – привлекательна для ведения бизнеса, и кейс «Умалат» – убедительное тому свидетельство.

Справка

Компания «Умалат» уже более 15 лет производит свежие сыры совершенного вкуса и безупречного качества.

В портфеле компании три бренда: Unagrande, Pretto и «Умалат». Продукция компании «Умалат» представлена в федеральных продуктовых сетях, а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и ресторанах страны.

Для своей продукции «Умалат» использует только свежее молоко высшего сорта, которое проходит строгий микробиологический контроль. Продукты компании не содержат растительных жиров и консервантов.

Молочная продукция компании «Умалат» производится на современном европейском оборудовании под контролем высококвалифицированных специалистов, в том числе потомственных сыроваров Италии и юга России.

Продукты компании «Умалат» по праву считаются одними из лучших, благодаря отменному вкусу и неизменно высокому качеству.