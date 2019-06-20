Фольксваген Центр Брянск в третий раз подряд стал Лучшим Дилером Volkswagen Российские регионы

Торжественное объявление итогов прошло в Москве 22 мая. Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц лично вручил награду директору Фольксваген Центр Брянск – Денису Эдуардовичу Мареничу.

Фольксваген Центр Брянск - Лучший Дилер Volkswagen Российские регионы.

Уже три года - 2016, 2017, 2018 Фольксваген Центр Брянск подтверждает свое звание Лучший Дилер Volkswagen, показывая высокие результаты в продажах автомобилей, в сервисном обслуживании и соответствии высочайшим стандартам марки.

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворенности клиентов, маркетинговая активность соблюдение стандартов шоурума и сервиса.

Фольксваген Центр Брянск благодарит всех сотрудников, клиентов, которые доверяют компании на протяжении почти 8 лет работы.

Итоги 2018 года:

Фольксваген Центр Брянск - Лучший Дилер Volkswagen Российские регионы. Денис Маренич - Лучший Директор (1 место) Дмитрий Чекатков - Лучший РОС (2 место)

Спасибо всем сотрудникам Фольксваген Центр Брянск, всем нашим клиентам, которые доверяют нам на протяжении почти 8 лет работы. Без вас этой награды бы не было!

Уже три года - 2016, 2017, 2018 Фольксваген Центр Брянск подтверждает свое звание Лучший Дилер Volkswagen.

Фольксваген Центр Брянск, Брянск, ул.Советская, 77

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