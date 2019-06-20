2019-06-20T11:53:12+03:00
Общество

Фольксваген Центр Брянск в третий раз подряд стал Лучшим Дилером Volkswagen Российские регионы

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц лично вручил награду директору Фольксваген Центр Брянск – Денису Эдуардовичу Мареничу.Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц лично вручил награду директору Фольксваген Центр Брянск – Денису Эдуардовичу Мареничу.
Изменить размер текста:

Торжественное объявление итогов прошло в Москве 22 мая. Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц лично вручил награду директору Фольксваген Центр Брянск – Денису Эдуардовичу Мареничу.

Фольксваген Центр Брянск - Лучший Дилер Volkswagen Российские регионы.

Фольксваген Центр Брянск - Лучший Дилер Volkswagen Российские регионы.

Уже три года - 2016, 2017, 2018 Фольксваген Центр Брянск подтверждает свое звание Лучший Дилер Volkswagen, показывая высокие результаты в продажах автомобилей, в сервисном обслуживании и соответствии высочайшим стандартам марки.

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворенности клиентов, маркетинговая активность соблюдение стандартов шоурума и сервиса.

Фольксваген Центр Брянск благодарит всех сотрудников, клиентов, которые доверяют компании на протяжении почти 8 лет работы.

Фольксваген Центр Брянск благодарит всех сотрудников, клиентов, которые доверяют компании на протяжении почти 8 лет работы.

Итоги 2018 года:

Фольксваген Центр Брянск - Лучший Дилер Volkswagen Российские регионы. Денис Маренич - Лучший Директор (1 место) Дмитрий Чекатков - Лучший РОС (2 место)

Спасибо всем сотрудникам Фольксваген Центр Брянск, всем нашим клиентам, которые доверяют нам на протяжении почти 8 лет работы. Без вас этой награды бы не было!

Уже три года - 2016, 2017, 2018 Фольксваген Центр Брянск подтверждает свое звание Лучший Дилер Volkswagen.

Уже три года - 2016, 2017, 2018 Фольксваген Центр Брянск подтверждает свое звание Лучший Дилер Volkswagen.

Фольксваген Центр Брянск, Брянск, ул.Советская, 77

Телефон 77-77-70

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
В Погарском районе автомобиль на буксире выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой
Региональный оператор по обращению с ТКО пополнил свой автопарк новой брендированной спецтехникой
В Почепе осудили продавца белорусских сигарет
В Брянске сотрудница компании связи передала данные о звонках ревнивой женщине
Жителя Комаричей будут судить за распространение детской порнографии
Студента брянского колледжа осудили за то, что сбил подростка на переулке Пилотов
В центре Брянска сняли на видео крыс на детской площадке
В Брянске водитель легковушки сбил мотоциклиста
В Навлинском районе сгорел телятник
В Севском районе нашли четыре минометные мины времен войны
Александр Богомаз провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Брянские школьники приведут в порядок родник Белый колодец
Пьяный житель Брянска зарезал приятеля
Александр Богомаз проконтролировал ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске
Жители Брянской области заметили уменьшение коррупции в школах и детских садах
В Брянске ищут новую семью для шестилетнего Павла
В Брянске водители автобусов и маршруток заплатили 87 тысяч рублей штрафов
Губернатор провел рабочую встречу с начальником департамента аппарата Полномочного представителя президента России в ЦФО Александром Дроздовым
В школах Брянского района недокармливали бесплатными обедами учеников-инвалидов
Жителям Глинищева незаконно начислили плату за полив огородов
Александр Богомаз провел совместное заседание пограничной и антинаркотической комиссий Брянской области
В двух районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей
Работникам брянского предприятия задолжали 2,7 миллиона рублей за два месяца
Брянцы смогут задать вопросы руководителю регионального СКР и детскому омбудсмену