В Брянской области объявили штормовое предупреждение на четверг, 27 июня. В регионе прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и град. Во время грозы порывы шквалистого ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасатели предупреждают о возможных коммунальных авариях, обрушении деревьев или ветхих конструкций, нарушениях в работе транспорта, техногенных пожарах из-за грозы. Во время ливней может затапливать дороги и приусадебные участки. Возможно размытие склонов оврагов, дамб, насыпей и мостов.

Судя по прогнозу, непогода вновь обрушится на Брянскую область, как в воскресенье, 23 июня. Но тогда грозу и град не прогнозировали. И жителей никто не предупредил.

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