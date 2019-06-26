Строительство дорог, ремонт школ, благоустройство улиц

Бюджет города перевалил за 10 миллиардов

На внеочередном заседании Брянского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет 2019 года.

Расходная часть выросла на 140,2 млн. рублей. Повышение сложилось за счет безвозмездных поступлений из области, неналоговых доходов и увеличения дефицита. Безвозмездные поступления из областного бюджета превысили 132 млн. рублей. Основная часть этих средств направлена на реконструкцию Первомайского моста через реку Десну в Бежицком районе.

По обращениям депутатов Брянского городского Совета свыше 3,2 млн. рублей израсходуют на ремонт общеобразовательных учреждений и приобретение для них мебели. Более 6 млн. рублей направят на пристройку для размещения групп раннего возраста к детскому саду №129 «Подсолнушек» в Советском районе.

Также 2 млн. рублей пойдет на строительство блочно-модульной котельной по ул. Карачевское шоссе, 4 км. Кроме этого, за счет внутренних передвижек более 33 млн. рублей получит МУП «Брянское троллейбусное управление» для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия.

Корректировки в работе нестационарной торговли

На заседании Брянского горсовета рассматривался вопрос о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Расположение киосков, павильонов и торговых палаток должно быть удобным для горожан и не нарушать действующее законодательство.

С учётом заключений служб депутаты приняли решение раздел «Павильоны» по Фокинскому району дополнить одной позицией. 16 позиций были исключены из схемы.

За 2018 год в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска дополнительно включены 52 объекта, исключены 66 объектов.

По итогам аукционов в бюджет города Брянска в прошлом году поступило 51,2 млн.руб.

Помощь общественным организациям

Депутаты поддержали решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального нежилого помещения Брянскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Помещение площадью 25 квадратных метров расположено по улице Мало-Завальской в Советском районе. Члены общественной организации смогут им пользоваться до 2024 года.

Решением заседания Брянского городского Совета в безвозмездное пользование частному учреждению общеобразовательного и дошкольного образования «Школа «Ор Авнер» г. Брянск» было передано муниципальное нежилое помещение площадью 242,8 квадратных метра по улице Луначарского в Советском районе.

В повестке заседания был вопрос о передаче в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Брянской области «Безопасный регион» двух муниципальных нежилых помещений, которые находятся в Володарском районе. Там будет располагаться программно-технический комплекс резервного центра обработки вызовов системы «112».

Поддержали депутаты решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального нежилого помещения Федеральному казенному учреждению «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа».

Брянцы в Молодёжном парламенте

Депутаты согласовали кандидатуры от города Брянска в состав Молодежного парламента Брянской области. Молодежный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Брянской областной Думе по вопросам молодежной политики. Парламент обеспечивает взаимодействие молодежи, молодежных общественных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления с целью изучения проблем молодежи в Брянской области, своевременного информирования о них органов государственной власти.

В июле 2019 года истекает срок полномочий членов Молодежного парламента Брянской области V созыва. В связи с формированием нового состава парламента городские депутаты делегировали трех представителей от Брянска в состав Молодежного парламента Брянской области VI созыва. Решением горсовета в состав парламента войдут Егорченкова Людмила Александровна – заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации; Борисов Кирилл Геннадьевич – начальник правового управления АО «УК «БМЗ» и Руденко Анастасия Игоревна - ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за органами власти и природными ресурсами Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области.

По просьбам горожан

На заседании горсовета подняли вопрос размещения пивных баров и алкогольных магазинов в жилых домах.

В ходе работы пятого созыва практически каждый народный избранник получает жалобы на распространение магазинов, торгующих алкоголем, в нашем городе на первых этажах жилых домов. Были разные попытки решить эту проблему, но, к сожалению, до сих пор этого не удалось сделать.

На 64-м заседании Глава города и депутаты горсовета поручили соответствующим структурам горадминистрации еще раз детально проработать этот вопрос и предоставить на следующее заседание пути его решения.

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