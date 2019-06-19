Стало известно, какую брянскую колбасу есть опасно

В брянских магазинах нашли вредную колбасу от пяти производителей. Проверки прошли в Брянской и Смоленской областях. Пробы для исследования брали как в торговых точках, так и на производстве. Экспертизу проводили на базе Брянской ветеринарной лаборатории. На исследование отправили 149 образцов мясной продукции.

В итоге 19 процентов проверенных колбас не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. В колбасах нашли остатки антибиотиков и других лекарств, которыми лечили животных. В некоторых образцах нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение содержания других микроорганизмов, которые, например, могут выработать плесень. Колбаса не прошла проверку по гистологическому составу, массовой доле белка, жира и влаги.

С помощью новой системы специалисты отследили, откуда на мясокомбинаты поступает сырье с повышенным содержанием лекарств. Предприятия, в продукции которых нашли нарушения, привлекли к административной ответственности. На все виды продукции отменили декларации о соответствии.

Брянская колбаса, которая не прошла проверку:

- ОАО «Брянский мясокомбинат»: колбасные изделия вареные «Сливочная», «Филейная», «Любимая со шпиком», «Молочная» и «Любительская».

- ООО «Деснянский пищекомбинат»: колбасные изделия полукопченая «Краковская», варено-копченая «Московская», полукопченая «Одесская»

- ОАО «Содружество»: колбасные изделия варено-копченые «Конская по-казански», «Сервелат Экстра», «Московская», вареных «Молочная», «Докторская», в ветчине в оболочке

- ИП Дяченко И.А.: мясные продукты - колбаса жареная «Особая по-домашнему», грудинка «Деревенская» варено-копченая, рулет «Императорский», бекон «Люкс», колбаса полукопченая «Домашняя говяжья»

- ИП Сидоренко А.А.: полуфабрикаты - котлетах «Лакомка» и «Фирменные».

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