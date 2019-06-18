2019-06-18T17:35:05+03:00
Экономика

В Брянскэнерго внедряются элементы цифровизации

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Энергетики установили на КТП Выгоничского РЭС 51 блок измерения и защиты и 100 шкафов АСКУЭЭнергетики установили на КТП Выгоничского РЭС 51 блок измерения и защиты и 100 шкафов АСКУЭ
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» на базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС) прошло производственное совещание под председательством директора филиала Александра Косарима.

На нем были подведены итоги работы по выполнению поручения генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского: в течение первого квартала 2019 года оборудовать все ТП этого подразделения интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Поручение было дано в декабре 2018 года при личном визите руководителя компании в Брянскэнерго.

В совещании также приняли участие представители управления учета электрической энергии, управления корпоративных и технологических автоматизированных систем филиала, представители Выгоничского РЭС. Было отмечено, что мероприятия по цифровизации сети подразделения проводились собственными силами филиала и с привлечением подрядной организации в рамках энергосервисного контракта. Так, энергетики установили на КТП Выгоничского РЭС 51 блок измерения и защиты и 100 шкафов АСКУЭ.

В результате проделанной работы поручение генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского выполнено в срок и в полном объеме. Все КТП подразделения оборудованы приборами, что позволит снизить уровень потерь в сетях и повысить наблюдаемость и управляемость сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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