2019-06-21T16:50:09+03:00
Общество

75-летие Брянской области 5 июля: программа мероприятий

Как отпразднуют 75-летие Брянской области 5 июля
Марина АНТОНОВА
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Концерт Дениса Майданова начнется в 22.00.Концерт Дениса Майданова начнется в 22.00.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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75-летние со дня образования Брянской области будут отмечать в пятницу, 5 июля. Начнется праздник после обеда на Славянской площади, а завершатся торжества на Кургане Бессмертия. В одиннадцать часов вечера устроят лазерное шоу. А в начале двенадцатого ночи в небо запустят фейерверк, сообщили в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

Программа мероприятий на 5 июля:

Славянская площадь:

- 15.00 - Торжественное собрание в концертном зале «Дружба»

- 16.30 - Открытие интерактивных площадок:

«Живые традиции Брянщииы»

«Наши корни — Родины начало»

«Детства счастливый мир»

«Мы — патриоты России»

«Энергия молодых»

«Хлебосольная Брянщина»

- 17.00 - театрализованное представление «Брянская земля - частица дорогой моей России» - Бульвар Гагарина - Славянская площадь

-18.00 – 19.00 – концерт творческих коллективов и исполнителей Брянской, Гомельской и Могилевской областей «Песни над Десной».

Курган Бессмертия:

- 18.00 - Открытие выставок-презентаций городов и районов Брянской области «Трудом и подвигом прославлен Брянский край»

- 18.00 – 19.00 – концерт «Твои таланты, Брянщина!»

- 20.30 – 21.30 - концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра и ведущих солистов из Москвы и Брянска «Тебе, мой край любимый!»

- 22.00 – 23.00 - концерт заслуженного артиста России, многократного обладателя премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» Дениса Майданова

- 23:00 - лазерное пиротехническое шоу «С днем рождения, Брянщина!»

- 23.20 – праздничный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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