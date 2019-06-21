75-летие Брянской области 5 июля: программа мероприятий
75-летние со дня образования Брянской области будут отмечать в пятницу, 5 июля. Начнется праздник после обеда на Славянской площади, а завершатся торжества на Кургане Бессмертия. В одиннадцать часов вечера устроят лазерное шоу. А в начале двенадцатого ночи в небо запустят фейерверк, сообщили в пресс-службе департамента культуры Брянской области.
Программа мероприятий на 5 июля:
Славянская площадь:
- 15.00 - Торжественное собрание в концертном зале «Дружба»
- 16.30 - Открытие интерактивных площадок:
«Живые традиции Брянщииы»
«Наши корни — Родины начало»
«Детства счастливый мир»
«Мы — патриоты России»
«Энергия молодых»
«Хлебосольная Брянщина»
- 17.00 - театрализованное представление «Брянская земля - частица дорогой моей России» - Бульвар Гагарина - Славянская площадь
-18.00 – 19.00 – концерт творческих коллективов и исполнителей Брянской, Гомельской и Могилевской областей «Песни над Десной».
Курган Бессмертия:
- 18.00 - Открытие выставок-презентаций городов и районов Брянской области «Трудом и подвигом прославлен Брянский край»
- 18.00 – 19.00 – концерт «Твои таланты, Брянщина!»
- 20.30 – 21.30 - концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра и ведущих солистов из Москвы и Брянска «Тебе, мой край любимый!»
- 22.00 – 23.00 - концерт заслуженного артиста России, многократного обладателя премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» Дениса Майданова
- 23:00 - лазерное пиротехническое шоу «С днем рождения, Брянщина!»
- 23.20 – праздничный фейерверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU