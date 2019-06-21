С 1 июля в Брянской области поднимут тарифы на ЖКХ

С 1 июля по всей стране вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Брянщину также коснется подорожание. Оно будет уже вторым в этом году. Первое, напомним, произошло в январе. Тогда коммуналка подросла на 1,7%.

С июля брянцы будут платить за ЖКХ в среднем на 2% больше. В целом рост тарифов за год составит 3,7%.

Летом отопление подорожает в среднем на 1,96%, электричество – на 3,5%, газ - на 2,9%, холодная вода – на 1,96%, а горячая – на 1,92%. Те, у кого дома стоят приборы учета, будут платить по показателям фактического потребления.

Неизменным пока останется лишь тариф на вывоз твердых бытовых отходов - 89 рублей 11 копеек за одного человека.

- В этом году впервые за последние несколько лет в стране проходит двухэтапное повышение тарифов: с января и июля, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" начальник Управления государственного регулирования тарифов Брянской области Сергей Косарев. – Это связано с изменением ставки налога на добавочную стоимость. Он увеличился с 18 до 20 процентов. В целом изменение тарифов на услуги ЖКХ в Брянской области в этом году укладывается в предельный индекс роста, который установлен для нашего региона постановлением правительства России.

Проверить правильность начисления тарифов можно на сайтах Управления госрегулирования тарифов Брянской области, местных администраций. Также их можно запросить в управляющей компании.

Кстати, если вы проводите лето на даче, уезжаете в командировку, в общем, дома не живете более пяти дней подряд, а платите по нормативам, можно сделать перерасчет по услугам ЖКХ. Для этого перед отъездом, либо в течение 30 дней по возвращении нужно написать заявление на перерасчет в свою управляющую компанию. К нему приложите подтверждающие ваше отсутствие документы, например, командировочное удостоверение или справку из садового товарищества, билеты.

А что делать брянцам, которые заподозрили, что им начислили лишнего даже с учетом повышения тарифов?

- В первую очередь нужно обратиться в специальную комиссию при муниципальном образовании, - говорит Владимир Косарев. – Там разберутся в ваших показателях и, если найдут нарушение, вам вернут лишнее. Также можно обратиться в Жилищную инспекцию Брянской области. Инспекторы проверят ваш запрос на правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Если окажется, что в квитанцию действительно закралась ошибка, вы имеете право на перерасчет. Правда, эти деньги живыми вам не выплатят. Но их зачтут в платеж за следующий месяц.

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