Брянским медикам вручили ключи от 122 квартир

Брянским медикам в пятницу, 14 июня, в концертном зале «Дружба» вручили ключи от 122 квартир. 18 жилых помещений достались врачам из Брянского, Жирятинского, Дятьковского, Новозыбковского, Климовского, Унечского и Суражского районов.

Еще 104 ключа от квартир получили руководители районных больниц. Они смогут приглашать на работу специалистов, которые нужны именно в их учреждениях, и обеспечивать их жильем. Новое жилье получат специалисты на местах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сотрудники Брасовской райбольницы получат 10 квартир, Брянской межрайонной больницы - 10 квартир, Дятьковской райбольницы - 12 квартир, Злынковской райбольницы - 2 квартиры, Клетнянской райбольницы - 2 квартиры, Клинцовской горбольницы - 7 квартир, Климовской райбольницы - 3 квартиры, Почепской райбольницы - 1 квартиру, Стародубской райбольницы - 7 квартир, Суражской райбольницы - 3 квартиры, Унечской райбольницы - 12 квартир, Фокинской горбольницы – 7 квартир. Еще 28 квартир получат медики из учреждений здравоохранения, которые расположены в Брянске.

Напомним, в этом году на жилье врачам выделят больше 736 миллионов рублей из областного бюджета.

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