2019-06-20T12:28:02+03:00
Общество

ООО «БрянскЭлектро»: клиентоориентированность – наша главная цель!

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Центр ООО "БрянскЭлектро".Центр ООО "БрянскЭлектро".
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ООО «БрянскЭлектро» является крупнейшей современной территориальной сетевой организацией Брянской области. Зона обслуживания составляет - 24 из 27 районов г. Брянска и Брянской области.

Наша миссия - это забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона.

Высокие стандарты качества нашей работы обеспечивают надежную передачу электрической энергии и создают новые точки подключения.

Одна из главных целей Общества – это клиентоориентированность. В связи с этим, для удобства жителей Брянска и Брянской области был создан Центр электросетевых услуг. Его открытие состоялось два года назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького д. 17.

Центр ООО "БрянскЭлектро".

Центр ООО "БрянскЭлектро".

Двери Центра всегда открыты для граждан и представителей бизнеса. Это единое подразделение по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг предприятием на территории города Брянска и Брянской области.

Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.

Сотрудник ООО "БрянскЭлектро" оказывает помощь потребители.

Сотрудник ООО "БрянскЭлектро" оказывает помощь потребители.

С июля 2018 года разграничены зоны обслуживания для физических и юридических лиц. Прием юридических лиц осуществляется в отдельном офисе двумя специалистами. Прием и консультация физических лиц производится в общем зале по обслуживанию клиентов. Разграничение потоков клиентов на зоны обслуживания позволило значительно снизить среднее время ожидания и обслуживания одного клиента.

Сотрудники Центра по приему юридических лиц.

Сотрудники Центра по приему юридических лиц.

Основные задачи Центра электросетевых услуг остаются неизменными:

- упрощение процесса взаимодействия потребителя с предприятием в условиях максимальной комфортности и понятности;

- сокращение финансовых и временных затрат клиента при получении услуг;

- налаживание и поддержка партнёрских отношений между потребителем и Обществом, основанных на взаимном уважении.

Ежегодно центр посещает свыше 38 000 человек. В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек. Стоит отметить, что в момент образования Центра эта цифра составляла 88 человек.

Сотрудники Центра по приему физических лиц.

Сотрудники Центра по приему физических лиц.

В 2018 году была внедрена новая информационная система, позволяющая усилить контроль за регистрацией и исполнением заявок на оказание услуг и прочих видов деятельности организации, отслеживать историю исполнения заявок в режиме реального времени на всех этапах бизнес-процессов, в течение всего жизненного цикла заявки от момента ее регистрации до момента завершения работы по конкретному обращению.

По результатам проведенного анкетирования удовлетворенность Клиента от контакта с Обществом составила 85,7 %. Компетентностью сотрудников были удовлетворены 89,2 % опрошенных, а их вежливостью – 90,1 %. Процент полного разрешения возникших проблем составил 85,6 %, а соблюдение сроков рассмотрения/ исполнения заявки – 83,3 %.

Коллектив Центра электросетевых услуг ООО "БрянскЭлектро".

Коллектив Центра электросетевых услуг ООО "БрянскЭлектро".

В Центре потребители могут получить консультацию и подать заявку по вопросам:

– оказания услуг;

– качества электрической энергии;

– перерывов в электроснабжении;

– технологического присоединения к электрически сетям;

– обслуживания приборов учета электрической энергии;

– незаконного потребления электрической энергии и хищения объектов электросетевого хозяйства.

Заочное обслуживание клиентов производится единым Call-центром ООО «БрянскЭлектро», который осуществляет прием входящих звонков на бесплатную круглосуточную «горячую линию» по телефону 8-800-450-45-10. Технические возможности Call-центра на данный момент позволяют принять и обработать более 500 обращений в сутки. Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей.

Сотрудник call-центра ООО "БрянскЭлектро" за работой.

Сотрудник call-центра ООО "БрянскЭлектро" за работой.

Позвонив в Call-центр, потребитель может:

- сообщить о нарушениях электроснабжения, несоответствии качества электроэнергии, о ситуациях, которые привели или могут привести к нарушениям в работе сетей;

- получить информацию об офисах организации, проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, замены приборов учета, технического обследования электроустановок, услугах электротехнической лаборатории и условиях аренды транспорта;

- подать заявку на замену приборов учёта и проверку схем включения приборов учёта.

Коллектив call-центра ООО "БрянскЭлектро".

Коллектив call-центра ООО "БрянскЭлектро".

Для клиентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия – сотрудник принимает заявку на замену прибора по телефону и направляет к такому потребителю бригаду с мобильной кассой. Кроме того, обращаясь на «горячую линию», потребитель может получить информацию по исполнению поданной им заявки.

Руководство ООО «БрянскЭлектро» ведет постоянную работу по совершенствованию бизнес-процессов, направленных на обслуживание клиентов Общества, учитывая предложения и пожелания потребителей. Систему качества оказываемых услуг совершенствуется посредством использования современных технологий и каналов коммуникации, которые делают процесс взаимодействия с Клиентами максимально комфортным и понятным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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