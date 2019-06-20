ООО «БрянскЭлектро»: клиентоориентированность – наша главная цель!

ООО «БрянскЭлектро» является крупнейшей современной территориальной сетевой организацией Брянской области. Зона обслуживания составляет - 24 из 27 районов г. Брянска и Брянской области.

Наша миссия - это забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона.

Высокие стандарты качества нашей работы обеспечивают надежную передачу электрической энергии и создают новые точки подключения.

Одна из главных целей Общества – это клиентоориентированность. В связи с этим, для удобства жителей Брянска и Брянской области был создан Центр электросетевых услуг. Его открытие состоялось два года назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького д. 17.

Центр ООО "БрянскЭлектро".

Двери Центра всегда открыты для граждан и представителей бизнеса. Это единое подразделение по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг предприятием на территории города Брянска и Брянской области.

Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.

Сотрудник ООО "БрянскЭлектро" оказывает помощь потребители.

С июля 2018 года разграничены зоны обслуживания для физических и юридических лиц. Прием юридических лиц осуществляется в отдельном офисе двумя специалистами. Прием и консультация физических лиц производится в общем зале по обслуживанию клиентов. Разграничение потоков клиентов на зоны обслуживания позволило значительно снизить среднее время ожидания и обслуживания одного клиента.

Сотрудники Центра по приему юридических лиц.

Основные задачи Центра электросетевых услуг остаются неизменными:

- упрощение процесса взаимодействия потребителя с предприятием в условиях максимальной комфортности и понятности;

- сокращение финансовых и временных затрат клиента при получении услуг;

- налаживание и поддержка партнёрских отношений между потребителем и Обществом, основанных на взаимном уважении.

Ежегодно центр посещает свыше 38 000 человек. В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек. Стоит отметить, что в момент образования Центра эта цифра составляла 88 человек.

Сотрудники Центра по приему физических лиц.

В 2018 году была внедрена новая информационная система, позволяющая усилить контроль за регистрацией и исполнением заявок на оказание услуг и прочих видов деятельности организации, отслеживать историю исполнения заявок в режиме реального времени на всех этапах бизнес-процессов, в течение всего жизненного цикла заявки от момента ее регистрации до момента завершения работы по конкретному обращению.

По результатам проведенного анкетирования удовлетворенность Клиента от контакта с Обществом составила 85,7 %. Компетентностью сотрудников были удовлетворены 89,2 % опрошенных, а их вежливостью – 90,1 %. Процент полного разрешения возникших проблем составил 85,6 %, а соблюдение сроков рассмотрения/ исполнения заявки – 83,3 %.

Коллектив Центра электросетевых услуг ООО "БрянскЭлектро".

В Центре потребители могут получить консультацию и подать заявку по вопросам:

– оказания услуг;

– качества электрической энергии;

– перерывов в электроснабжении;

– технологического присоединения к электрически сетям;

– обслуживания приборов учета электрической энергии;

– незаконного потребления электрической энергии и хищения объектов электросетевого хозяйства.

Заочное обслуживание клиентов производится единым Call-центром ООО «БрянскЭлектро», который осуществляет прием входящих звонков на бесплатную круглосуточную «горячую линию» по телефону 8-800-450-45-10. Технические возможности Call-центра на данный момент позволяют принять и обработать более 500 обращений в сутки. Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей.

Сотрудник call-центра ООО "БрянскЭлектро" за работой.

Позвонив в Call-центр, потребитель может:

- сообщить о нарушениях электроснабжения, несоответствии качества электроэнергии, о ситуациях, которые привели или могут привести к нарушениям в работе сетей;

- получить информацию об офисах организации, проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, замены приборов учета, технического обследования электроустановок, услугах электротехнической лаборатории и условиях аренды транспорта;

- подать заявку на замену приборов учёта и проверку схем включения приборов учёта.

Коллектив call-центра ООО "БрянскЭлектро".

Для клиентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия – сотрудник принимает заявку на замену прибора по телефону и направляет к такому потребителю бригаду с мобильной кассой. Кроме того, обращаясь на «горячую линию», потребитель может получить информацию по исполнению поданной им заявки.

Руководство ООО «БрянскЭлектро» ведет постоянную работу по совершенствованию бизнес-процессов, направленных на обслуживание клиентов Общества, учитывая предложения и пожелания потребителей. Систему качества оказываемых услуг совершенствуется посредством использования современных технологий и каналов коммуникации, которые делают процесс взаимодействия с Клиентами максимально комфортным и понятным.