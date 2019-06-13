В Брянскэнерго определили самых смелых, быстрых и ловких

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошла летняя спартакиада среди сотрудников энергопредприятия. В ней приняли участие работники исполнительного аппарата и районов электрических сетей (РЭС).

Энергетики соревновались за звание самых быстрых, ловких и метких в пяти видах спорта – легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, стрельбе из пневматической винтовки.

В легкой атлетике сотрудники филиала бежали дистанции на – сто (женщины) и четыреста метров (мужчины). По итогам состязания в беге на короткую дистанцию среди женщин стали: специалист 1 категории управления собственностью Светлана Кононова, занявшая первое место, второе у электромонтера оперативно – выездной бригады Брянского участка службы подстанций управления высоковольтных сетей Татьяны Ромашевской, третьей стала инженер 1 категории отдела технологических присоединений Олеся Зубарева.

Среди мужчин в тройку лидеров вошли: инженер 2 категории Брянского участка службы диагностики Руслан Лабур, занявший первую ступень победного пьедестала, на втором месте оказался начальник Центрального участка службы механизации и транспорта Евгений Степин, на третьем – водитель Западного участка службы механизации и транспорта Сергей Жуков.

Нешуточная борьба за победу развернулась у энергетиков в игре в теннис. В итоге поединка среди женщин места распределились следующим образом: первое – у ведущего инженера отдела учета электрической энергии Валерии Приходько, второе – у инженера 1 категории отдела прогнозирования балансов электроэнергии, мощности и анализа потерь Марии Верховининой, третье – у ведущего специалиста отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Галины Бобровой.

Среди мужчин в теннисном турнире победителем стал руководитель службы охраны труда Сергей Разумов, второе место занял начальник отдела учета электроэнергии Александр Никейцев, третье – ведущий инженер Восточного участка отдела релейной защиты и противоаварийной автоматики Андрей Румянцев.

Пока одни энергетики боролись за победу в теннисе, другие сражались за звание самых ловких в поединке по мини-футболу. В результате упорной борьбы первое место заняла команда в составе инженера центральной диагностической лаборатории Андрея Степина, диспетчера оперативно – технологической группы Брянского РЭС Олега Клопова, механика по ремонту транспорта Николая Чернякова, ведущего специалиста отдела эксплуатации информационных технологий службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Алексея Чирко, инженера 1 категории отдела контроля и отчетности Сергея Ананченко и начальника управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Олега Иуса.

Тем временем на другой спортивной площадке звание лучших отстаивали волейболисты Брянскэнерго. Победителем была признана команда в составе водителя Западного участка механизации и транспорта Юрия Семенка, инженера 1 категории отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций Александра Тормышева, ведущего специалиста службы механизации и транспорта Владимира Ишутина и начальника оперативно – технологической группы Стародубского РЭС Николая Чернобая.

Еще одним видом спорта, включенным в программу спартакиады энергетиков, стала стрельба из пневматической винтовки. Он вызвал особый интерес у энергетиков. В этом виде спорта соревновались и женщины, и мужчины. Среди мужчин места распределились следующим образом: первое у ведущего специалиста службы механизации и транспорта Владимира Ишутина, второе - у ведущего инженера отдела учета электроэнергии Константина Колганова, третье занял специалист 1 категории отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Андрея Бородько.

Среди женщин самой меткой стала начальник отдела социальных отношений Ольга Бобкова, второе место у специалиста 1 категории управления собственностью Светланы Кононовой, третье – у лаборанта химического анализа Брянского участка службы диагностики Дарьи Капшуковой.

Проведение летней спартакиады для сотрудников Брянскэнерго стало доброй традицией. Спортивные соревнования позволяют улучшить физическую форму энергетиков, способствуют формированию корпоративного духа и помогают разнообразить досуг сотрудников предприятия.