2019-06-13T11:40:11+03:00
Политика

Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили брянцев с Днем России

Игорь ЗАЙЦЕВ
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БРО ЛДПР поздравляет жителей Брянщины с Днем России.БРО ЛДПР поздравляет жителей Брянщины с Днем России.
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Россия насчитывает тысячелетнюю историю, а ее неповторимое духовное наследие объединило множество народов и культур. Вся наша многонациональная страна 12 июня отмечает главный государственный праздник. Он символизирует становление новой российской государственности, основанной на фундаментальных ценностях свободы, демократии и прав человека, принципах подлинного федерализма.

Мы гордимся нашим Отечеством и гражданами, прославившими его. Мы любим Россию, и каждый из россиян своим трудом приумножает величие нашей Родины. Поздравляем всех жителей Брянской области с Днем России! Мира и добра, здоровья и счастья, процветания и благополучия вам и вашим семьям!

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин

Депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин

ИСТОЧНИК KP.RU

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