Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили брянцев с Днем России

Россия насчитывает тысячелетнюю историю, а ее неповторимое духовное наследие объединило множество народов и культур. Вся наша многонациональная страна 12 июня отмечает главный государственный праздник. Он символизирует становление новой российской государственности, основанной на фундаментальных ценностях свободы, демократии и прав человека, принципах подлинного федерализма.

Мы гордимся нашим Отечеством и гражданами, прославившими его. Мы любим Россию, и каждый из россиян своим трудом приумножает величие нашей Родины. Поздравляем всех жителей Брянской области с Днем России! Мира и добра, здоровья и счастья, процветания и благополучия вам и вашим семьям!

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин

Депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин