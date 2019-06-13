2019-06-13T10:48:59+03:00
Ростелеком

Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»

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ПАО РостелекомПАО Ростелеком
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В структуре ПАО «Ростелеком» создан Центр по управлению технологическими партнерствами, основной задачей которого является организация взаимодействия с государственными органами власти для продвижения «Ростелекома» как координационного центра российских телекоммуникационных и ИТ-разработок. Директором центра назначен Эльдар Гайфутдинов.

Центр занимается реализацией проектов по квантовым коммуникациям, координацией и экспертной поддержкой российских телекоммуникационных разработок, направленных на реализацию импортозамещения, участвует в разработке нормативно-правовых актов по реализации доверенных сервисов и обеспечению технологической независимости инфраструктуры Российской Федерации. В задачи центра также входит организация работы по стимулированию локализации разработок, включая применение отечественной электронно-компонентной базы; координация создания и развития локальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных процессов группы компаний «Ростелеком» с учетом задач технологической независимости и доверенности.

Директор Центра по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома» Эльдар Гайфутдинов отметил: «Сегодня, когда государство сделало ставку на импортозамещение, в том числе в сфере телекоммуникаций, роль российской радиоэлектронной промышленности возрастает. Мы прекрасно понимаем важность этой задачи, а также необходимость обеспечивать информационный суверенитет государства. Рассчитываю, что наше новое подразделение сможет стать центром компетенции по российским разработкам не только локального, но и федерального уровня, а “Ростелеком” — получить дополнительные преимущества на конкурентном рынке».

Эльдар Гайфутдинов родился 13 октября 1991 года, закончил Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) по специальности «защищенные системы связи». Карьеру в «Ростелекоме» начал в 2013 году, где занимался развитием пакетного ядра мобильной сети. В 2015 году перешел в Офис локализации инфраструктуры и импортозамещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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