Собственник компании «Промресурс» обратился к губернатору Брянской области с открытым письмом

В Брянске не утихают споры о строительстве гипермаркета «Европа» на улице Пушкина в Володарском районе. Земельный участок, на котором должен был появиться магазин, в 2012 году выкупила группа компаний «Промресурс». Инвесторы расчистили территорию, которая была заболочена и замусорена, проложили водопропускные сооружения на ручье Голубка, чтобы в подвалах у жильцов близлежащих домов всегда было сухо.

Вместе с гипермаркетом инвесторы планировали благоустроить прилегающую территорию: обустроить храм, набережную, сквер, парк с детскими аттракционами, мощеными тротуарами, скамейками, светильниками, клумбами, газонами и возвести светомузыкальный фонтан.

Рядом с новым гипермаркетом «Европа» планировали запустить светомузыкальный фонтан.

Но стройку пришлось остановить по решению суда. Потому что она, якобы, помещала двум жительницам города прогуливаться по пустырю.

Несколько лет ГК «Промресурс» пыталась отменить это спорное решение. За строительство гипермаркета «Европа» на месте пустыря также выступали местные жители. Но изменений добиться не удалось.

Теперь пустырь, который ГК «Промресурс» начала благоустраивать снова зарос кустарником и превращается в болото.

Однако генеральный директор ГК «Промресурс» Николай Полторацкий не опускает руки. Он пытается добиться улучшения качества жизни жителей Володарского района и всего Брянска в целом. Николай Викторович обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу с открытым письмом. В связи с социальной значимостью, публикуем его без купюр.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРУ БОГОМАЗУ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГК «ПРОМРЕСУРС» НИКОЛАЯ ПОЛТОРАЦКОГО

Уважаемый Александр Васильевич! Обращаюсь к Вам по поводу известной Вам ситуации, сложившейся со строительством продуктового гипермаркета в Володарском районе города Брянска, где городские власти фактически действовали вопреки интересам жителей города, в угоду конкуренту и сделали невозможным строительство нужного людям продуктового гипермаркета и благоустройства района, прикрываясь решениями судов.

В настоящее время территория земельного участка по ул. Пушкина, 52 в городе Брянске отнесена к рекреационной зоне.

С момента перевода земельного участка, подготовленного к строительству гипермаркета и благоустройству территории, в рекреационную зону прошло более двух лет, однако никаких изменений от этого не произошло, участок зарастает бурьяном, а ручей Голубка – грязью и мусором, «защитники» окружающей среды Анишина и Жилинская, действовавшие в интересах «заказчиков» запрета строительства, теперь не защищают благоприятную окружающую среду, не видно их и гуляющими по берегу ручья.

Также стало очевидно (и неудивительно), что решение о создании зеленой зоны общего пользования не выполнено администрацией г. Брянска в связи отсутствием средств в бюджете на эти цели.

Я считаю, что единственной целью запрета строительства было устранение конкурента в угоду депутату Брянской областной Думы Алехину И.И., владельцу торговой сети «Журавли», который с помощью двух физических лиц инициировал обращения в судебные инстанции под надуманными предлогами, спекулируя на теме необходимости обеспечения благоприятной окружающей среды.

Наша компания вложила более 100 миллионов рублей инвестиций в развитие данного проекта, профинансировала реконструкцию водопропускных сооружений, ликвидировала последствия негативного воздействия ручья Голубки на земельный участок (устранили подтопление и заболачивание), разработала проектную документацию для создания на этом месте зеленой зоны общего пользования.

Для выполнения проектных и строительных работ ООО ГК «Промресурс» получены все необходимые согласования и разрешения.

Работы по реконструкции водопропускных сооружений были выполнены ООО ГК «Промресурс» на основании Решения Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области №192 от 23.05.2013 «О предоставлении водного объекта в пользование» с согласия Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Отдела водных ресурсов по Брянской области.

Позже в установленном законом порядке ООО ГК «Промресурс» было получено разрешение на строительство №RU 32301000-2504, выданное 04.09.2014 Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска обществу с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Промресурс» на возведение торгового центра по ул. Пушкина в Володарском районе г. Брянска на земельном участке с кадастровым №32:28:0021307:608.

Однако несправедливые решения судов в пользу двух «защитников» окружающей среды сделали невозможным продолжение строительства.

В настоящее время решения судов исполнены, все возвращено в первоначальное, убогое и зарастающее мусором состояние.

Учитывая изложенное, прошу Вас еще раз вникнуть в ситуацию с целью проработки вопроса об отнесении земельного участка по ул. Пушкина, 52 к общественно-деловой зоне и разрешении ООО ГК «Промресурс» продолжить строительство.

В свою очередь, наша компания готова в течение одного года с момента выдачи разрешения на строительство построить гипермаркет, благоустроить прилегающую территорию, построить детскую площадку площадью 5000 метров и светомузыкальный фонтан.

Все наши действия по строительству и благоустройству на участке по улице Пушкина, 52 принесут огромную пользу бюджету Брянской области и населению региона в целом. Будут созданы сотни рабочих мест, увеличатся поступления налогов в бюджет Брянской области. Все это будет положительно влиять на развитие экономики Брянской области.

Открытое письмо губернатору.