Брянские семьи оказались одними из самых бедных в России. По данным за прошлый год, Брянская область заняла 76 место в рейтинге из 85 регионов или девятое место с конца. Список составили эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата.

В исследовании учитывали среднестатистическую семью с двумя работающими родителями. Рейтинг составляли по свободной сумме, которая остается после минимальных трат прожиточного минимума для взрослых и детей. В среднем по стране маскимальный возможный остаток равен 44,3 тысячи рублей.

Но у брянских семей с двумя детьми он составляет 14 тысяч 288 рублей. А для семей с одним ребенком – почти 24 тысячи рублей. За год наш регион опустился на одну позицию в рейтинге. Наши соседи по списку и по Центральному федеральному округу: это Орловская и Ивановская области. Орловская занимает 75-е место с показателем 14 тысяч 632 рубля. Ивановская область разместилась на предпоследней строчке рейтинга. После трат семьи с двумя детьми остается меньше 10 тысяч рублей. Еще хуже ситуация только в Кабардино-Балкарии. В республике семьям остается шесть тысяч рублей после всех необходимых трат.

А на первом месте - Ямало-Ненецкий автономный округ. У семьи с двумя детьми остается свободных 128 тысяч 519 рублей. На втором и третьем месте Чукотский автономный округ и Москва соответственно. Они также преодолели рубеж в 100 тысяч рублей.

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