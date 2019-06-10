2019-06-10T14:53:40+03:00
Общество

В Брянске билеты на самолет оказались одними из самых дешевых в России

По статистике, низкие цены в нашем регионе как на перелеты по стране, так и на международные рейсы
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянская область вошла в топ-5 рейтинга самых дешевых авиабилетов. Низкие цены на перелеты из нашего региона как по России, так и на международные рейсы. Список составил сайт бронирования билетов Biletix, исходя из своих данных.

Рейтинг составляли по итогам раннего бронирования авиабилетов на перелеты с июня по август. Средний чек на самолет из Брянска составил 6 тысяч 725 рублей. Это цена на одного человека туда-обратно. Наш регион оказался на четвертом месте рейтинга. Почти такая же цена на перелет из Калуги – 6 тысяч 744 рубля. Дешевле, чем в Брянске авиабилеты из Липецкой области, Калмыкии и Северной Осетии, которая возглавила список самых дешевых билетов. Самые дорогие билеты на Чукотке, где за перелет придется отдать больше 40 тысяч рублей, а также в Приморском крае и Якутии.

По ценам на билеты заграницу Брянская область – на третьем месте. Средняя цена на перелет – 15 тысяч 923 рубля. Дешевле только авиабилеты в Кабардино-Балкарии и Ростовской области. Правда, из Брянска можно улететь только в Турцию, и то раз в десять дней.

Дорого перелеты по России стоят для Сибири и Дальнего Востока. Летать заграницу жителям Амурской области, Приморского края, Иркутской области и Хабаровского края оказалось даже дешевле, чем по нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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