Состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и начальника Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаила Глазкова.

В начале встречи губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил Михаила Глазкова с назначением на должность начальника Московской железной дороги и отметил, что между Брянской областью и Московской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД» сложились конструктивные отношения.

Руководители региона и Московской железной дороги в ходе встречи обсудили вопросы социальной сферы. На завершающий этап вышла работа по приобретению в муниципальную собственность городом Брянском ведомственного детского сада № 65 «Андрейка» на 130 мест, в том числе ясельные группы. Идет подготовка к передаче на баланс городу и Дома культуры железнодорожников. За последние годы вложено около 30 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт отделенческой больницы на станции Брянск-II. Здесь планируется ввести и новую систему обслуживания пациентов — по полису обязательного медицинского страхования.

На встрече шла речь о дальнейшей реконструкции вокзального комплекса Брянск-Орловский. Как отметил Михаил Глазков, в ходе реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год выделено 84 млн рублей на восстановление архитектурно-исторического облика вокзала, в завершающей стадии находится проект по адаптации вокзального комплекса для использования маломобильными группами населения.

Губернатор подчеркнул, что на средства из областного дорожного фонда была проведена реконструкция привокзальной площади, оборудована парковка, по программе «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроен сквер, но по-прежнему нуждаются в ремонте платформы. Начальник МЖД заверил руководство области в том, что этот вопрос будет тщательно проработан.