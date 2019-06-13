Губернатор Александр Богомаз провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в РФ и Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в РФ

13 июня состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес и Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в Российской Федерации Хосе Мануэлем Кастильо Бетансесом.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах деятельности. Доминиканская Республика и Никарагуа - перспективные партнеры в этом направлении. Внешнеторговый оборот Брянской области с Никарагуа в 2017 году составлял 81,9 тыс. долларов США, с Доминиканской Республикой — 49,9 тыс. долларов США. Оба государства поставляют в наш регион табачное сырье.

Губернатор Александр Богомаз приветствовал послов на гостеприимной Брянской земле и рассказал, каких успехов удалось достичь региону за последние годы. При этом глава региона подчеркнул, что Брянская область - промышленно-аграрная. Индекс промышленного производства в прошлом году составил 105,5 процента, а за четыре года он увеличился на 36,5 процента.

- Я очень рада побывать в таком красивом крае, как Брянская область, где родился выдающийся дипломат, поэт Федор Иванович Тютчев, для меня быть здесь очень важно, - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Она отметила, что Никарагуа и Россию связывает крепкая дружба, и в этом году будет отмечаться 75-летие дипломатических отношений.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в РФ Хосе Мануэль Кастильо Бетансес также поблагодарил Губернатора за приглашение побывать в Брянской области и сказал о том, что есть все условия для развития двусторонних отношений. В завершение встречи глава региона Александр Богомаз предложил подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве между Брянской областью, Никарагуа и Доминиканской Республикой.