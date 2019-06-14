2019-06-17T18:45:05+03:00
Общество

Александр Богомаз: «Уверен, получение жилья медиками наряду с растущими зарплатами, обновлением техники и улучшением условий труда сыграет свою роль в создании более доступной и качественной системы здравоохранения в Брянской области»

16 июня – День медика
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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14 июня губернатор Брянской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. На Славянской площади была организована выставка медицинской автомобильной техники - передвижные ФАПы, станции забора крови, автомобили скорой медицинской помощи, в фойе филармонии - выставка об истории развития медицины на Брянщине, выставка детских рисунков на медицинскую тематику. На ступенях Брянской областной филармонии играл Брянский городской духовой оркестр.

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, с Днем медицинского работника! - обратился к собравшимся губернатор Александр Богомаз. - Ваш труд — это великое служение во имя и на благо человека. В ваших руках находятся бесценные сокровища — жизнь и здоровье людей. Здравоохранение — особенная отрасль, которая требует не просто самоотверженного труда и максимальной самоотдачи, но и проявления лучших человеческих качеств: милосердия, доброты, сочувствия, отзывчивости. В будни и праздники, в любое время дня и ночи вы заботитесь о здоровье людей, проявляете понимание и редкое умение чувствовать чужую боль как свою. Вы проявляете чуткость, внимание и заботу, когда на свет появляется новая жизнь. Вы искренне стремитесь облегчить страдание и сохранить радость жизни. Огромное вас спасибо за спасенные жизни, за радость материнства, за охрану главной ценности человечества — здоровья!

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Леониду Авраменко — заведующему отделением Клинцовской центральной городской больницы, Ирине Щербаковой — заведующей дневным стационаром Брянского клинико-диагностического центра, Виктору Макееву — заведующему отделением Брянской городской больницы № 1.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения Брянской области и высокий профессионализм Почетной грамотой губернатора Брянской области награждены Лилия Ананченко — врач Стародубской центральной районной больницы, Ирина Новикова — врач Областной стоматологической поликлиники, Анна Макурина — медицинская сестра Брянской межрайонной больницы.

Благодарностью губернатора Брянской области награждены Игорь Марин — заведующий отделением Брянской областной детской больницы, Тамара Литвякова — медицинская сестра Клинцовской центральной городской больницы.

Волонтеры-медики Брянщины - будущие медицинские работники - вручили цветы ветеранам, каждый из который внес неоценимый вклад в развитие здравоохранения Брянской области. Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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