2019-06-17T18:37:25+03:00
Общество

Александр Богомаз: «Россия - наш общий дом, который связывает представителей разных народов, религиозных убеждений и политических взглядов в единый многонациональный российский народ»

12 июня брянцы отпраздновали День России
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Брянцы отпраздновали День России.Брянцы отпраздновали День России.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В День России, на Славянской площади Брянска состоялось открытие фестивалей «Дни городов и районов Брянской области» и «Трудом и подвигом прославлен Брянский край».

Перед началом праздника волонтеры пригласили всех желающих составить большой паззл «Регионы России». К этой необычной акции присоединился и глава региона Александр Богомаз.

- Уважаемые жители Брянской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей Родины, с Днем России! – обратился с приветственным словом к собравшимся губернатор Александр Богомаз. - В этот день мы особенно ощущаем свою неразрывную связь с нашей огромной и великой страной, с милым сердцу уголком земли, где мы родились и выросли, где живем и трудимся сегодня. Россия — это наш общий дом, который связывает представителей разных народов, религиозных убеждений и политических взглядов в единый многонациональный российский народ. Сегодня перед нами стоят новые задачи, главная из которых - это исполнение национальных проектов. Каждый из них ориентирован на повышение качества нашего народа.В Брянской области многие позитивные перемены можно отметить уже сейчас. Ремонтируются и строятся больницы и поликлиники, ледовые дворцы и бассейны, школы и детские сады. Строятся и ремонтируются дороги, модернизируется коммунальное хозяйство области. Преображаются парки и скверы, появляются новые места отдыха для жителей и гостей региона. Убежден, вместе мы не только сохраним, но и приумножим все достижения и победы для будущих поколений, для процветания нашей великой Родины — России!

В День России юным жителям вручили паспорта. Сводный хор исполнил Гимн Российской Федерации, которому подпевала вся Славянская площадь. Праздник продолжился выступлениями лучших творческих коллективов Брянской области. Перед жителями на Набережной выступают танцевальные коллективы, клубы исторической реконструкции.

В акватории Десны состоится водный праздник — на теплоходе «Тосна» будет выступать костюмированная группа. Показательные выступления устроят спортсмены на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Также на реке состоялись соревнования на байдарках, показательные выступления судомоделистов и флайборд-шоу «Летающие люди».

Завершилось торжество красочным фейерверком в акватории Десны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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